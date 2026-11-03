Agropoli: rimosso il responsabile dell’Area Porto e Ambiente, è scontro politico

Il Comune di Agropoli si trova nuovamente al centro di un acceso dibattito politico e amministrativo in seguito alla rimozione dell’architetto Gaetano Cerminara dall’incarico di responsabile dell’Area 6, settore strategico che comprende Gestione del Porto, Demanio Marittimo, Ambiente e Progetti Strategici. Il provvedimento di revoca, disposto tramite decreto sindacale, giunge in un contesto delicato segnato dalle recenti indagini della Procura del Tribunale di Vallo della Lucania relative a presunte irregolarità nelle concessioni e negli appalti dell’area portuale. La guida dell’area è stata affidata ad interim al Segretario Generale dell’Ente, Francesco Minardi, una decisione che ha sollevato immediate reazioni da parte delle opposizioni consiliari.

Le critiche dell’opposizione e la nota del consigliere Pesce

Sulla vicenda è intervenuto con fermezza il consigliere comunale di minoranza Raffaele Pesce, il quale ha protocollato una formale richiesta di chiarimenti indirizzata al Sindaco, al Segretario Generale e ai vertici amministrativi. Oggetto della contestazione è il Decreto Sindacale n. 35428 del 21 ottobre 2026, reso pubblico soltanto il 2 novembre successivo.

Nel suo intervento, Pesce mette in evidenza la discrepanza temporale tra la data di sottoscrizione dell’atto e la sua effettiva pubblicazione, denunciando una mancanza di trasparenza nelle procedure. Il consigliere contesta inoltre la scelta di nominare il Segretario Generale alla guida di un settore così cruciale, rilevando come la presenza del funzionario sia ripartita in convenzione tra più enti locali e non garantisca una presenza quotidiana costante presso la casa municipale, pur in presenza di altri tecnici di ruolo con posizioni apicali all’interno dell’organico comunale.

Instabilità gestionale e nodi critici sul territorio

La nota di opposizione richiama l’attenzione sulla frequente rotazione dei vertici amministrativi che ha caratterizzato il settore portuale e demaniale nell’ultimo quadriennio, evidenziando che dal 2022 a oggi si sono succeduti ben cinque responsabili differenti. Un’instabilità che, secondo il consigliere di minoranza, rischia di incidere negativamente sulla continuità dell’azione amministrativa in ambiti prioritari quali la gestione dei rifiuti, le infrastrutture e la tutela ambientale.

A supporto delle proprie perplessità, Pesce cita una serie di vicende urbanistiche e ambientali finite di recente sotto i riflettori delle forze dell’ordine e della magistratura:

«San Francesco: autorizzazioni sì/autorizzazioni no…, intervento della Polizia Giudiziaria, sequestro e ordinanza di ripristino. Testene: autorizzazioni sì/autorizzazioni no…, intervento P.G., sequestro e ordinanza di ripristino; “Riautorizzazioni”. Trentova: autorizzazioni sì/autorizzazioni no… poi intervento P.G., sequestro e ordinanza di ripristino. Rupe/Marina: autorizzazioni sì/autorizzazioni no… poi sequestro e ordinanza di ripristino e messa in sicurezza».

Le richieste di chiarimento e l’accesso agli atti

Nel documento protocollato, l’opposizione sollecita la produzione di una relazione scritta che espliciti le motivazioni trasparenti alla base della revoca e chiede il rilascio di copia della nota preventiva presentata dallo stesso architetto Cerminara prima dell’adozione del decreto.

Viene infine avanzata la richiesta di riesaminare l’affidamento ad interim al Segretario Generale, sollecitando l’individuazione di una figura gestionale in grado di assicurare continuità operativa e presenza costante nel municipio di Agropoli.