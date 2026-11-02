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Villammare in festa per la Madonna di Portosalvo: incoronate le statue con i diademi benedetti dal Papa

Festa di Ognissanti a Villammare per l'incoronazione della Madonna di Portosalvo con i sacri diademi benedetti dal Papa. La solennità con il Vescovo De Luca.

Di:
Maria Emilia Cobucci
Villammare: incoronata la Madonna di Portosalvo con le corone benedette dal Papa

Un momento di profonda preghiera e di intensa gioia ha visto protagonista la comunità di Villammare, frazione costiera del comune di Vibonati. In occasione della solennità di Tutti i Santi, all’interno della chiesa parrocchiale dedicata alla Madonna di Portosalvo, è stato celebrato il solenne rito di incoronazione della Vergine e di Gesù Bambino.

Il rito di incoronazione presieduto dal Vescovo De Luca

I due sacri diademi, collocati sul capo delle statue da S.E. Monsignor Antonio De Luca, Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, erano stati benedetti nei giorni precedenti da Papa Leone XIV nel corso dell’udienza generale a Roma.

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«È un evento di grande gioia ma anche di elevato valore ecclesiale, che ci unisce al Successore di Pietro, il quale ha benedetto le corone – ha dichiarato il Vescovo De Luca durante l’omelia –. Questo momento stringe tutta la comunità nella fede e nella gratitudine verso la Beata Vergine Maria di Portosalvo, alla quale i fedeli si rivolgono per ringraziare, supplicare e chiedere il patrocinio. Ci affidiamo con fiducia alla sua materna intercessione».

La devozione della parrocchia e il legame con la Chiesa universale

La cerimonia ha visto una partecipazione corale e commossa dell’intera comunità parrocchiale. Il parroco, don Vincenzo Contaldi, ha sottolineato il valore spirituale dell’iniziativa: «È stato un momento di grande emozione, spiritualità e devozione. Il gesto della benedizione del Santo Padre, avvenuto lo scorso mercoledì, ha trovato il suo compimento con l’apposizione dei sacri diademi sul capo di Maria Santissima e del Bambino Gesù».

«Tutto questo – ha concluso il parroco – simboleggia il legame profondo della nostra comunità sia con la Chiesa locale diocesana, sia con la Chiesa universale. L’intera cittadinanza ha vissuto questo atto di fede e di devozione proprio nel giorno dedicato alla solennità di Tutti i Santi».

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