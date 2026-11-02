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Marrone di Roccadaspide IGP, la siccità incide sulla raccolta: il bilancio dei produttori del Cilento

Siccità e calibro ridotto pesano sulla raccolta del Marrone di Roccadaspide IGP. Il punto dei consorzi e dei produttori nel Cilento.

Di:
Alessandra Pazzanese
Marrone di Roccadaspide IGP, la siccità incide sulla raccolta: il bilancio dei produttori del Cilento

La raccolta del Marrone di Roccadaspide IGP si conferma particolarmente complessa e impegnativa per i produttori locali. A pesare sull’andamento della stagione è soprattutto la prolungata carenza di precipitazioni, che ha inciso negativamente sullo sviluppo dei frutti, determinando una pezzatura mediamente più piccola rispetto agli standard abituali.

Siccità e costi di gestione: le criticità della stagione castanicola

Il fattore climatico si aggiunge alle storiche difficoltà del lavoro nei castagneti, dove le operazioni di raccolta richiedono tempo, ingente fatica e un impegno quotidiano costante, a fronte di spese di gestione sempre più alte per le aziende agricole. A fare il punto sulla situazione, ai microfoni di InfoCilento, è stato Mario Miano, imprenditore castanicolo e presidente del Consorzio di Tutela del Marrone di Roccadaspide IGP, che ha evidenziato le principali criticità incontrate dagli operatori del settore durante l’annata.

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Un’eccellenza identitaria per l’economia del Cilento interno

Nonostante le avversità meteo e le difficoltà operative, il Marrone di Roccadaspide si conferma una delle eccellenze agroalimentari più identitarie del Cilento interno. A tracciare un bilancio della stagione è intervenuto anche il presidente dell’Unione dei Comuni delle Aree Interne del Cilento, Girolamo Auricchio, ribadendo il valore di una coltivazione dalle radici antiche, tramandata di generazione in generazione e in grado di caratterizzare da secoli il paesaggio e il tessuto economico locale.

La tradizione dei castanicoltori tra sacrifici e qualità

Dietro ogni raccolto si cela il lavoro di intere famiglie e piccoli produttori che custodiscono una tradizione agricola di fondamentale importanza. La produzione del Marrone IGP a Roccadaspide continua a rappresentare un motore economico trainante per l’area, dove gli agricoltori affrontano quotidianamente le incognite legate al clima e alla tutela ambientale. Una storia fatta di sacrificio, passione e presidio del territorio, che garantisce la qualità di un prodotto riconosciuto e apprezzato anche oltre i confini nazionali.

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