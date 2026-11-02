Marrone di Roccadaspide IGP, la siccità incide sulla raccolta: il bilancio dei produttori del Cilento

La raccolta del Marrone di Roccadaspide IGP si conferma particolarmente complessa e impegnativa per i produttori locali. A pesare sull’andamento della stagione è soprattutto la prolungata carenza di precipitazioni, che ha inciso negativamente sullo sviluppo dei frutti, determinando una pezzatura mediamente più piccola rispetto agli standard abituali.

Siccità e costi di gestione: le criticità della stagione castanicola

Il fattore climatico si aggiunge alle storiche difficoltà del lavoro nei castagneti, dove le operazioni di raccolta richiedono tempo, ingente fatica e un impegno quotidiano costante, a fronte di spese di gestione sempre più alte per le aziende agricole. A fare il punto sulla situazione, ai microfoni di InfoCilento, è stato Mario Miano, imprenditore castanicolo e presidente del Consorzio di Tutela del Marrone di Roccadaspide IGP, che ha evidenziato le principali criticità incontrate dagli operatori del settore durante l’annata.

Un’eccellenza identitaria per l’economia del Cilento interno

Nonostante le avversità meteo e le difficoltà operative, il Marrone di Roccadaspide si conferma una delle eccellenze agroalimentari più identitarie del Cilento interno. A tracciare un bilancio della stagione è intervenuto anche il presidente dell’Unione dei Comuni delle Aree Interne del Cilento, Girolamo Auricchio, ribadendo il valore di una coltivazione dalle radici antiche, tramandata di generazione in generazione e in grado di caratterizzare da secoli il paesaggio e il tessuto economico locale.

La tradizione dei castanicoltori tra sacrifici e qualità

Dietro ogni raccolto si cela il lavoro di intere famiglie e piccoli produttori che custodiscono una tradizione agricola di fondamentale importanza. La produzione del Marrone IGP a Roccadaspide continua a rappresentare un motore economico trainante per l’area, dove gli agricoltori affrontano quotidianamente le incognite legate al clima e alla tutela ambientale. Una storia fatta di sacrificio, passione e presidio del territorio, che garantisce la qualità di un prodotto riconosciuto e apprezzato anche oltre i confini nazionali.