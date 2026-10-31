Roccadaspide: festa della Castagna e del Marrone IGP, tre giorni tra gusto, cultura e tradizioni nel Cilento

È stata inaugurata venerdì 30 ottobre la Festa della Castagna e del Marrone di Roccadaspide IGP, l’atteso appuntamento autunnale che celebra uno dei prodotti simbolo dell’identità agricola e gastronomica del territorio cilentano. Con il convegno inaugurale dedicato alla castanicoltura del futuro e il taglio del nastro, ha preso ufficialmente il via una manifestazione che, fino a domenica 1° novembre, trasformerà il centro storico e le piazze cittadine in un grande spazio di festa, incontro e valorizzazione delle tradizioni locali. Dopo l’apertura ufficiale, sono due le giornate che attendono cittadini, visitatori e turisti, con un programma ricco di appuntamenti tra enogastronomia, musica, cultura e natura.

Il progetto “Monti Alburni, Vesole e Rupi del Calore”

La Festa della Castagna apre il programma del progetto “Monti Alburni, Vesole e Rupi del Calore – Esperienze Autentiche nel Cilento Interno”, che vede Roccadaspide come ente capofila insieme ai Comuni di Castelcivita, Controne, Magliano Vetere, Monteforte Cilento e Trentinara. Un’iniziativa che punta a costruire un’offerta turistica integrata, mettendo in rete borghi, paesaggi, produzioni tipiche, percorsi naturalistici e tradizioni, per promuovere il Cilento interno come destinazione da scoprire durante tutto l’anno.

«Nei castagneti si custodiscono la memoria, la dignità e l’amore di un popolo», è il messaggio lanciato dal sindaco Gabriele Iuliano, che ha invitato tutti a partecipare alla manifestazione, sottolineando il valore storico, culturale ed economico del Marrone IGP e il legame profondo tra la comunità e la propria terra.

Enogastronomia: caldarroste gratis e ricette della tradizione

Protagonista della festa è naturalmente l’enogastronomia. Gli stand propongono un viaggio tra i sapori dell’autunno: dalle immancabili caldarroste offered gratuite ai visitatori, ai primi e secondi piatti a base di castagne, fino ai castagnacci e ai dolci della tradizione, senza dimenticare panini e altre specialità gastronomiche locali. Un’occasione per riscoprire le ricette tramandate nelle famiglie, valorizzare il lavoro dei castanicoltori e promuovere l’intera filiera del Marrone di Roccadaspide IGP.

Il programma di oggi: visite al Castello Filomarino e concerti

La giornata di oggi è iniziata alle ore 12:00 con l’apertura degli stand enogastronomici. In Piazza XX Settembre l’intrattenimento musicale è affidato a I Valcalore. Dalle ore 15:00 alle 18:30 è possibile visitare gratuitamente il Castello Filomarino, previa prenotazione.

La serata proseguirà alle ore 20:30 in Piazza XX Settembre con il concerto de I Picarielli. Altri appuntamenti musicali animeranno il centro cittadino: il Bukowski Wine Club in via San Giuliano e gli Stragatti in Piazza De Marco.

Domenica 1° novembre: raduno auto d’epoca, passeggiate e musica con i Napoleone

Domenica 1° novembre la festa continuerà con un programma che unirà motori, natura, gastronomia e spettacolo:

Ore 10:30: 4° Raduno di Auto Storiche con sfilata lungo il corso cittadino, un’occasione per ammirare da vicino vetture che hanno segnato la storia dell’automobilismo.

4° Raduno di Auto Storiche con sfilata lungo il corso cittadino, un’occasione per ammirare da vicino vetture che hanno segnato la storia dell’automobilismo. Ore 12:00: Riapertura degli stand enogastronomici con l’intrattenimento musicale di Raffaele Polito e il suo trio.

Riapertura degli stand enogastronomici con l’intrattenimento musicale di Raffaele Polito e il suo trio. Ore 15:00 – 18:30: Visite gratuite al Castello Filomarino (su prenotazione).

Visite gratuite al Castello Filomarino (su prenotazione). Ore 15:00: Spazio alla natura con “I sentieri del cuore – Passeggiata consapevole nel castagneto”, iniziativa curata da L’Agorà APS con raduno in Piazza XX Settembre. L’esperienza è gratuita, con posti limitati e prenotazione obbligatoria via WhatsApp ai numeri 392 9156889 e 338 4124720.

Spazio alla natura con “I sentieri del cuore – Passeggiata consapevole nel castagneto”, iniziativa curata da L’Agorà APS con raduno in Piazza XX Settembre. L’esperienza è gratuita, con posti limitati e prenotazione obbligatoria via WhatsApp ai numeri 392 9156889 e 338 4124720. Ore 20:30: Esibizione dal vivo dei Napoleone in Piazza XX Settembre, accompagnata da altri momenti musicali in via San Giuliano e Piazza De Marco.

Una sinergia di comunità per la promozione del Cilento

La manifestazione si avvale della collaborazione del Forum dei Giovani di Roccadaspide e delle associazioni locali, protagonisti di un lavoro sinergico che conferma il valore della partecipazione giovanile e della cooperazione tra istituzioni e realtà associative.

La Festa della Castagna prosegue dunque per tutto il fine settimana: un’occasione per vivere Roccadaspide nel suo abito autunnale, tra profumi di caldarroste, musica, cultura e la tipica ospitalità del Cilento interno.