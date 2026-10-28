Festa della Castagna a Roccadaspide: programma ed eventi del Marrone IGP

Dal 30 ottobre al 1° novembre torna l’evento che celebra il Marrone IGP di Roccadaspide: la Festa della Castagna. La manifestazione apre il programma del progetto “Monti Alburni, Vesole e Rupi del Calore – Esperienze Autentiche nel Cilento Interno” (Fondo di Rotazione ex legge 183/1987. DGR n. 191 del 20/05/2026 “Le stagioni della Campania – Programma di Percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico per la promozione turistica”). Il progetto ha messo in rete, con percorsi ed eventi itineranti, sei comuni del Cilento: Roccadaspide (ente capofila), Castelcivita, Controne, Magliano Vetere, Monteforte Cilento e Trentinara. L’iniziativa punta a costruire un’offerta turistica integrata, capace di unire borghi, paesaggi, produzioni tipiche, itinerari naturalistici e tradizioni, valorizzando le specificità delle comunità locali e promuovendo il Cilento interno come destinazione da scoprire durante tutto l’anno.

L’invito del Sindaco Gabriele Iuliano: valorizzare memoria e comunità

Il Sindaco di Roccadaspide, Gabriele Iuliano, accoglie così residenti e visitatori: «La Festa della Castagna e del Marrone IGP di Roccadaspide è, innanzitutto, un momento di memoria antica. I castagneti non sono solo un paesaggio meraviglioso e unico, ma il luogo dove si custodiscono la dignità, la fatica e l’amore di un popolo intero. Il Marrone di Roccadaspide, unico marchio IGP europeo riconosciuto, rappresenta il sigillo di un’alleanza profonda tra la terra e l’uomo, su cui si è intessuta nei secoli un’economia di riscatto, insieme a ricette dal sapore di casa intrecciate alle storie di una comunità operosa e solidale. Mani sapienti hanno trasformato i frutti dei castagneti in vita vissuta, sentimenti e passione. Nel fuoco vivo della nostra piazza e del centro storico in festa, tra profumi di caldarroste e piatti a base del nostro Marrone IGP, rivive un patrimonio naturalistico e culturale unico da conoscere fino in fondo. Dal 30 ottobre al 1° novembre 2026 vi aspettiamo per vivere insieme, con gioia, il respiro lento della stagione autunnale».

Enogastronomia cilentana: caldarroste gratuite e ricette tradizionali

Protagonista della festa sarà l’enogastronomia, con stand e proposte dedicate ai sapori autunnali. Il Marrone di Roccadaspide IGP sarà al centro di un percorso guidato alla riscoperta delle ricette tradizionali e delle sue svariate applicazioni culinarie.

Come da tradizione, le caldarroste saranno offerte gratuitamente ai visitatori, simbolo dell’ospitalità locale. Il menu comprenderà primi e secondi piatti, castagnacci, dolci tipici, panini e specialità gastronomiche pensate per ogni palato. L’evento rappresenta anche un’importante vetrina per il lavoro dei castanicoltori, consolidando il legame tra agricoltura, cultura e promozione turistica.

Il programma degli eventi dal 30 ottobre al 1° novembre 2026

Venerdì 30 ottobre 2026

La manifestazione prende il via alle ore 18:00 presso l’Aula Consiliare con il convegno inaugurale “La castanicoltura del futuro: tra frutto, frutteti e turismo”. Interverranno:

Gabriele Iuliano, Sindaco di Roccadaspide

Girolamo Auricchio, Presidente delle Aree Interne del Cilento

Mario Miano, Presidente del Consorzio di Tutela del Marrone di Roccadaspide IGP

Raffaele Palumbo, Responsabile Turismo di Confcooperative

Roberta Cataldo, agronoma del progetto “Castanea”

Rosario Pingaro, Presidente della BCC di Capaccio Paestum e Serino

Vincenzo Maraio, Assessore Regionale al Turismo

Contestualmente, alle 18:00 apriranno gli stand enogastronomici. Alle ore 20:00, in Piazza XX Settembre, la Scuola di Danza Giselle porterà in scena lo spettacolo “The Greatest Show”. La serata proseguirà con le esibizioni dei Barracca Republic e i set del Bukowski Wine Club in Piazza De Marco.

Sabato 31 ottobre 2026

Gli stand enogastronomici apriranno anche a pranzo, a partire dalle ore 12:00, accompagnati dalla musica de “I Valcalore” in Piazza XX Settembre.

Dalle ore 15:00 alle 18:30 sarà possibile effettuare visite guidate gratuite al Castello Filomarino (su prenotazione). Alle ore 18:00, presso la medesima sede, si terrà l’incontro “Il Marrone IGP nella filiera agroalimentare tra Finanza e GDO”. Al convegno prenderanno parte:

Gabriele Iuliano, Sindaco di Roccadaspide

Girolamo Auricchio, Vicesindaco e Presidente delle Aree Interne del Cilento

Giuseppe Gorrasi, Presidente del Forum dei Giovani di Roccadaspide

I produttori Domenico Coviello, Ivan Tabano, Raffaele Carro, Maryline Nisi e Angela Fariello

Mario Miano, Presidente del Consorzio di Tutela del Marrone di Roccadaspide IGP

Rosario Rago (Gruppo Rago srl), delegato ai rapporti con la GDO

Giovanni Quaranta, Docente Ordinario di Economia Agroalimentare presso l’Università della Basilicata

In serata, alle ore 20:30, Piazza XX Settembre ospiterà il concerto de “I Picarielli”. La programmazione musicale si estenderà in via San Giuliano con il Bukowski Wine Club e in Piazza De Marco con gli Stragatti.

Domenica 1° novembre 2026

La giornata conclusiva si aprirà alle ore 10:30 con il “4° Raduno di Auto Storiche”, che sfilerà lungo il corso cittadino. Alle ore 12:00 riapriranno gli stand gastronomici con l’intrattenimento musicale affidato al trio di Raffaele Polito.

Nel pomeriggio, dalle ore 15:00 alle 18:30, riprenderanno le visite gratuite al Castello Filomarino (su prenotazione). Alla stessa ora (15:00) partirà da Piazza XX Settembre l’iniziativa “I sentieri del cuore – Passeggiata consapevole nel castagneto”, organizzata da L’Agorà APS. L’esperienza immersiva è gratuita, a numero chiuso, con prenotazione obbligatoria via WhatsApp ai numeri 392 9156889 o 338 4124720.

La serata culminerà alle ore 20:30 con l’esibizione di Napoleone e ulteriori momenti musicali distribuiti tra via San Giuliano e Piazza De Marco.

Sinergia territoriale e informazioni utili

L’organizzazione della Festa della Castagna si avvale della collaborazione del Forum dei Giovani di Roccadaspide e delle associazioni locali, a testimonianza del ruolo centrale delle nuove generazioni e del lavoro di rete nel territorio.

Per consultare il programma completo e gli aggiornamenti in tempo reale è possibile visitare le pagine social ufficiali “Festa della Castagna Roccadaspide”, i canali istituzionali della “Città di Roccadaspide” e le piattaforme del progetto “Monti Alburni, Vesole e Rupi del Calore”.