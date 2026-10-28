Festa della Castagna a Roccadaspide: programma ed eventi del Marrone IGP

Dal 30 ottobre al 1° novembre torna l’evento che celebra il Marrone IGP di Roccadaspide: la Festa della Castagna. La manifestazione apre il programma del progetto “Monti Alburni, Vesole e Rupi del Calore – Esperienze Autentiche nel Cilento Interno” (Fondo di Rotazione ex legge 183/1987. DGR n. 191 del 20/05/2026 “Le stagioni della Campania – Programma di Percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico per la promozione turistica”). Il progetto ha messo in rete, con percorsi ed eventi itineranti, sei comuni del Cilento: Roccadaspide (ente capofila), Castelcivita, Controne, Magliano Vetere, Monteforte Cilento e Trentinara. L’iniziativa punta a costruire un’offerta turistica integrata, capace di unire borghi, paesaggi, produzioni tipiche, itinerari naturalistici e tradizioni, valorizzando le specificità delle comunità locali e promuovendo il Cilento interno come destinazione da scoprire durante tutto l’anno.
L’invito del Sindaco Gabriele Iuliano: valorizzare memoria e comunità
Il Sindaco di Roccadaspide, Gabriele Iuliano, accoglie così residenti e visitatori: «La Festa della Castagna e del Marrone IGP di Roccadaspide è, innanzitutto, un momento di memoria antica. I castagneti non sono solo un paesaggio meraviglioso e unico, ma il luogo dove si custodiscono la dignità, la fatica e l’amore di un popolo intero. Il Marrone di Roccadaspide, unico marchio IGP europeo riconosciuto, rappresenta il sigillo di un’alleanza profonda tra la terra e l’uomo, su cui si è intessuta nei secoli un’economia di riscatto, insieme a ricette dal sapore di casa intrecciate alle storie di una comunità operosa e solidale. Mani sapienti hanno trasformato i frutti dei castagneti in vita vissuta, sentimenti e passione. Nel fuoco vivo della nostra piazza e del centro storico in festa, tra profumi di caldarroste e piatti a base del nostro Marrone IGP, rivive un patrimonio naturalistico e culturale unico da conoscere fino in fondo. Dal 30 ottobre al 1° novembre 2026 vi aspettiamo per vivere insieme, con gioia, il respiro lento della stagione autunnale».
Enogastronomia cilentana: caldarroste gratuite e ricette tradizionali
Protagonista della festa sarà l’enogastronomia, con stand e proposte dedicate ai sapori autunnali. Il Marrone di Roccadaspide IGP sarà al centro di un percorso guidato alla riscoperta delle ricette tradizionali e delle sue svariate applicazioni culinarie.
Come da tradizione, le caldarroste saranno offerte gratuitamente ai visitatori, simbolo dell’ospitalità locale. Il menu comprenderà primi e secondi piatti, castagnacci, dolci tipici, panini e specialità gastronomiche pensate per ogni palato. L’evento rappresenta anche un’importante vetrina per il lavoro dei castanicoltori, consolidando il legame tra agricoltura, cultura e promozione turistica.
Il programma degli eventi dal 30 ottobre al 1° novembre 2026
Venerdì 30 ottobre 2026
La manifestazione prende il via alle ore 18:00 presso l’Aula Consiliare con il convegno inaugurale “La castanicoltura del futuro: tra frutto, frutteti e turismo”. Interverranno:
- Gabriele Iuliano, Sindaco di Roccadaspide
- Girolamo Auricchio, Presidente delle Aree Interne del Cilento
- Mario Miano, Presidente del Consorzio di Tutela del Marrone di Roccadaspide IGP
- Raffaele Palumbo, Responsabile Turismo di Confcooperative
- Roberta Cataldo, agronoma del progetto “Castanea”
- Rosario Pingaro, Presidente della BCC di Capaccio Paestum e Serino
- Vincenzo Maraio, Assessore Regionale al Turismo
Contestualmente, alle 18:00 apriranno gli stand enogastronomici. Alle ore 20:00, in Piazza XX Settembre, la Scuola di Danza Giselle porterà in scena lo spettacolo “The Greatest Show”. La serata proseguirà con le esibizioni dei Barracca Republic e i set del Bukowski Wine Club in Piazza De Marco.
Sabato 31 ottobre 2026
Gli stand enogastronomici apriranno anche a pranzo, a partire dalle ore 12:00, accompagnati dalla musica de “I Valcalore” in Piazza XX Settembre.
Dalle ore 15:00 alle 18:30 sarà possibile effettuare visite guidate gratuite al Castello Filomarino (su prenotazione). Alle ore 18:00, presso la medesima sede, si terrà l’incontro “Il Marrone IGP nella filiera agroalimentare tra Finanza e GDO”. Al convegno prenderanno parte:
- Gabriele Iuliano, Sindaco di Roccadaspide
- Girolamo Auricchio, Vicesindaco e Presidente delle Aree Interne del Cilento
- Giuseppe Gorrasi, Presidente del Forum dei Giovani di Roccadaspide
- I produttori Domenico Coviello, Ivan Tabano, Raffaele Carro, Maryline Nisi e Angela Fariello
- Mario Miano, Presidente del Consorzio di Tutela del Marrone di Roccadaspide IGP
- Rosario Rago (Gruppo Rago srl), delegato ai rapporti con la GDO
- Giovanni Quaranta, Docente Ordinario di Economia Agroalimentare presso l’Università della Basilicata
In serata, alle ore 20:30, Piazza XX Settembre ospiterà il concerto de “I Picarielli”. La programmazione musicale si estenderà in via San Giuliano con il Bukowski Wine Club e in Piazza De Marco con gli Stragatti.
Domenica 1° novembre 2026
La giornata conclusiva si aprirà alle ore 10:30 con il “4° Raduno di Auto Storiche”, che sfilerà lungo il corso cittadino. Alle ore 12:00 riapriranno gli stand gastronomici con l’intrattenimento musicale affidato al trio di Raffaele Polito.
Nel pomeriggio, dalle ore 15:00 alle 18:30, riprenderanno le visite gratuite al Castello Filomarino (su prenotazione). Alla stessa ora (15:00) partirà da Piazza XX Settembre l’iniziativa “I sentieri del cuore – Passeggiata consapevole nel castagneto”, organizzata da L’Agorà APS. L’esperienza immersiva è gratuita, a numero chiuso, con prenotazione obbligatoria via WhatsApp ai numeri 392 9156889 o 338 4124720.
La serata culminerà alle ore 20:30 con l’esibizione di Napoleone e ulteriori momenti musicali distribuiti tra via San Giuliano e Piazza De Marco.
Sinergia territoriale e informazioni utili
L’organizzazione della Festa della Castagna si avvale della collaborazione del Forum dei Giovani di Roccadaspide e delle associazioni locali, a testimonianza del ruolo centrale delle nuove generazioni e del lavoro di rete nel territorio.
Per consultare il programma completo e gli aggiornamenti in tempo reale è possibile visitare le pagine social ufficiali “Festa della Castagna Roccadaspide”, i canali istituzionali della “Città di Roccadaspide” e le piattaforme del progetto “Monti Alburni, Vesole e Rupi del Calore”.