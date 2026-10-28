San Giovanni a Piro in Spagna per Ortega: il Cilento alla consegna della Medaglia al Merito Culturale

San Giovanni a Piro e la Castiglia-La Mancha stringono un legame istituzionale e culturale sempre più solido nel nome di José García Ortega. Nel corso di una cerimonia pubblica organizzata dal Governo regionale spagnolo, arricchita da performance di musica e danza, all’artista è stata conferita la Medaglia al Merito Culturale per la Cultura e la Memoria. L’iniziativa ha celebrato le figure simbolo della conservazione dell’identità collettiva, vedendo la partecipazione attiva di una delegazione giunta direttamente dal Cilento.

Per il Comune di San Giovanni a Piro la presenza ufficiale ha rappresentato un momento dal forte valore simbolico. Il pittore e incisore spagnolo scelse infatti Bosco, frazione del comune cilentano, come luogo d’esilio, di vita e di produzione artistica, lasciando un’impronta indelebile nella comunità locale. All’evento hanno preso parte il Sindaco Ferdinando Palazzo, il Vicesindaco e Assessore alla Cultura Pasquale Sorrentino e il Dott. Nicola Cobucci, fiduciario della famiglia Ortega.

La delegazione italiana accolta in Castiglia-La Mancha

La missione istituzionale ha trovato una calorosa accoglienza da parte delle autorità locali e delle associazioni del territorio. La delegazione italiana è stata ricevuta da Rosa Gutiérrez, Sindaca di Arroba de los Montes, da Francisco Javier Vicario Morales, Viceconsejero de Relaciones Institucionales della Castiglia-La Mancha, dal Presidente della Regione Emiliano García-Page e dai rappresentanti dell’Asociación de Amigos del Pintor Ortega, da anni attiva nella tutela dell’opera del maestro.

L’incontro ha gettato le basi per consolidare la cooperazione tra i due territori, trasformando il ricordo del pittore in un vettore di promozione culturale e di sviluppo per le comunità coinvolte.

Le dichiarazioni delle istituzioni di San Giovanni a Piro

Il Sindaco di San Giovanni a Piro, Ferdinando Palazzo, ha espresso profonda soddisfazione per il valore che il riconoscimento assume per l’intero territorio cilentano:

«Questo riconoscimento rappresenta un momento di grande orgoglio anche per la nostra comunità. José García Ortega appartiene alla storia della Spagna, ma è anche parte integrante dell’identità culturale di San Giovanni a Piro e di Bosco. La sua arte, il suo impegno civile e il suo messaggio di libertà costituiscono un patrimonio universale che abbiamo il dovere di custodire e trasmettere alle nuove generazioni. La nostra presenza in Spagna non è soltanto un omaggio alla memoria di un grande artista, ma anche la testimonianza della volontà di costruire relazioni istituzionali durature, capaci di trasformare un’eredità culturale condivisa in nuove opportunità di crescita per i nostri territori».

Sulla stessa linea l’Assessore alla Cultura Pasquale Sorrentino, che ha ribadito la continuità del legame transnazionale nato attorno alla figura del pittore:

«L’eredità di Ortega non appartiene soltanto al passato: è un ponte vivo tra la Spagna e il Cilento, tra la memoria e il futuro».

Le motivazioni ufficiali del conferimento alla memoria

Noto anche come “Pepe Ortega”, l’artista originario di Arroba de los Montes (Ciudad Real) ha rappresentato una figura di primo piano del panorama artistico contemporaneo europeo. La motivazione ufficiale alla base del conferimento sottolinea la portata civile della sua opera:

«Conosciuto come Pepe Ortega, fece dell’arte uno strumento di impegno sociale e di difesa della libertà. La sua esperienza in carcere e l’esilio segnarono un percorso artistico riconosciuto a livello internazionale. Promotore del movimento Estampa Popular, i suoi dipinti e le sue incisioni rappresentarono le ingiustizie e le lotte del suo tempo. La sua opera rimane una testimonianza della nostra memoria storica e del potere dell’arte di denunciare e trasformare la realtà».