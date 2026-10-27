Cilento

Sapri, 50enne scippata in centro: Carabinieri identificano e denunciano 20enne

Scippo in via Camerelle a Sapri: i Carabinieri incastrano il responsabile tramite le telecamere e restituiscono la refurtiva alla vittima

Di:
Maria Emilia Cobucci
Compagnia Carabinieri Sapri

Un episodio di violenza si è verificato nel pomeriggio di ieri a Sapri. Una donna di 50 anni del posto è stata scippata della catenina d’oro che indossava al collo mentre passeggiava lungo la centrale via Camerelle.

Il malfattore ha affiancato con destrezza la malcapitata per poi mettere a segno il colpo, dandosi immediatamente alla fuga tra le stradine limitrofe.

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L’intervento dei Carabinieri e le indagini

Superato lo shock iniziale, la vittima si è recata presso la locale Stazione dei Carabinieri per sporgere denuncia e fornire gli elementi utili alle indagini. È scattata subito l’operazione dei militari della Stazione di Sapri, guidati dal Luogotenente Pietro Marino, che si sono messi sulle tracce del responsabile.

Un contributo determinante alle ricerche è giunto dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, le cui immagini hanno consentito alle forze dell’ordine di individuare l’autore del gesto.

Identificato il responsabile e recuperata la refurtiva

A poche ore dal furto, il tempestivo intervento dei Carabinieri ha permesso di rintracciare il presunto autore dello scippo, un 20enne di origini calabresi.

Il giovane è stato bloccato dai militari e condotto in caserma per le formalità di rito. Il 20enne è stato denunciato a piede libero alla competente Autorità Giudiziaria e dovrà rispondere del reato di furto con destrezza. La refurtiva, interamente recuperata, è stata riconsegnata alla legittima proprietaria.

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