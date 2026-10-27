Attualità

Pollica, avanza l’iter per la Celso-CasalVelino: entro marzo l’inizio dei lavori

Svolta per la SP Celso-Casal Velino: pubblicata la gara da 2,3 milioni di euro. Il sindaco Pisani annuncia l'avvio dei cantieri tra febbraio e marzo.

Di:
Manuel Chiariello
Strada Celso Pollica

Avanza a passo deciso l’iter amministrativo per la Strada Provinciale Celso-Casal Velino. Come annunciato dal sindaco di Pollica, Stefano Pisani, è stata ufficialmente pubblicata la gara d’appalto per la realizzazione dell’opera, per un importo complessivo di circa 2,3 milioni di euro.

Viabilità in Cilento: la fine della vicenda della “Ghost Road”

L’intervento rappresenta un tassello fondamentale per la viabilità nel Cilento. La nota arteria stradale finì al centro delle cronache locali e nazionali grazie al “Sindaco Pescatore”, Angelo Vassallo, che nel 2009 denunciò pubblicamente la mancata realizzazione dell’opera. Da quel momento si aprì un lungo filone di indagini che portò alla luce il fenomeno delle cosiddette “Ghost Roads”, le strade fantasma appaltate e mai completate sul territorio campano.

Leggi anche:

Castellabate, il complesso De Vivo diventa un hub culturale e sociale
Borsa del Turismo Archeologico: a Paestum l’annullo speciale di Poste Italiane
Nuovo centro migranti ad Agropoli, l’allarme di Pesce: “Serve trasparenza”

Svolta per il territorio: il cronoprogramma dei lavori

«In tutti questi anni abbiamo continuato a lavorare, convinti che una strada non sia mai solo asfalto e che portare a termine quest’opera significhi creare servizi e connessioni concrete per il nostro territorio», ha spiegato il sindaco Pisani.

Il primo cittadino si è espresso anche sulle tempistiche relative all’apertura del tanto atteso cantiere: «A fine novembre si chiuderà la gara e procederemo alla valutazione delle offerte. Tra febbraio e marzo contiamo di iniziare davvero i lavori».

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.