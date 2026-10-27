Pollica, avanza l’iter per la Celso-CasalVelino: entro marzo l’inizio dei lavori

Avanza a passo deciso l’iter amministrativo per la Strada Provinciale Celso-Casal Velino. Come annunciato dal sindaco di Pollica, Stefano Pisani, è stata ufficialmente pubblicata la gara d’appalto per la realizzazione dell’opera, per un importo complessivo di circa 2,3 milioni di euro.

Viabilità in Cilento: la fine della vicenda della “Ghost Road”

L’intervento rappresenta un tassello fondamentale per la viabilità nel Cilento. La nota arteria stradale finì al centro delle cronache locali e nazionali grazie al “Sindaco Pescatore”, Angelo Vassallo, che nel 2009 denunciò pubblicamente la mancata realizzazione dell’opera. Da quel momento si aprì un lungo filone di indagini che portò alla luce il fenomeno delle cosiddette “Ghost Roads”, le strade fantasma appaltate e mai completate sul territorio campano.

Svolta per il territorio: il cronoprogramma dei lavori

«In tutti questi anni abbiamo continuato a lavorare, convinti che una strada non sia mai solo asfalto e che portare a termine quest’opera significhi creare servizi e connessioni concrete per il nostro territorio», ha spiegato il sindaco Pisani.

Il primo cittadino si è espresso anche sulle tempistiche relative all’apertura del tanto atteso cantiere: «A fine novembre si chiuderà la gara e procederemo alla valutazione delle offerte. Tra febbraio e marzo contiamo di iniziare davvero i lavori».