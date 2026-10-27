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Borsa del Turismo Archeologico: a Paestum l’annullo speciale di Poste Italiane

Poste Italiane attiva quattro bolli speciali a Capaccio Paestum per la XXVIII Borsa del Turismo Archeologico. Orari, sede e dettagli per i collezionisti

Di:
Alessandra Pazzanese
Borsa del Turismo Archeologico: a Paestum l’annullo speciale di Poste Italiane

Poste Italiane rinnova il proprio legame con la valorizzazione del patrimonio culturale del territorio garantendo una presenza speciale alla XXVIII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico. In occasione della manifestazione, nei giorni 29, 30, 31 ottobre e 1 novembre 2026, l’azienda attiverà un servizio filatelico temporaneo. L’iniziativa, promossa su richiesta della società Leader Srl a Socio Unico, prevede l’utilizzo di quattro bolli speciali recanti la dicitura ufficiale: “XXVIII – 1198/2026 – Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico – 84047 Capaccio Scalo (SA)”.

Dove e quando richiedere i bolli filatelici a Capaccio Paestum

Per tutta la durata del festival archeologico, collezionisti, visitatori e appassionati potranno far timbrare la propria corrispondenza o i prodotti filatelici dedicati presso lo stand allestito per l’occasione. La sede prescelta per il servizio è la struttura Next (Ex Tabacchificio), situata in via Cafasso a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno.

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Gli orari di apertura al pubblico dello spazio filatelico sono articolati come segue:

  • Da giovedì 29 a sabato 31 ottobre: dalle ore 10:00 alle ore 19:00
  • Domenica 1 novembre: dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Indicazioni per le commissioni a distanza e informazioni utili

Tutti coloro che non potranno essere presenti fisicamente all’evento a Capaccio Paestum avranno comunque la possibilità di richiedere l’apposizione dell’annullo speciale a distanza. Le commissioni filateliche dovranno essere inviate all’indirizzo di riferimento: Poste Italiane S.p.A. / U.P. Battipaglia / Sportello Filatelico – Via Giacomo Matteotti, 1 – 84091 Battipaglia (SA).

Per ulteriori dettagli operativi, approfondimenti sui bolli celebrativi o per esplorare le ultime emissioni e novità dedicate al collezionismo, è possibile consultare la sezione dedicata alla filatelia sul sito ufficiale di Poste Italiane.

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