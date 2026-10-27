Digital Heroes arriva in Cilento: a Vallo della Lucania il primo meetup per remote worker

Il fenomeno del lavoro agile continua a trasformare le dinamiche professionali e la fruizione dei territori, portando le community digitali oltre i grandi centri urbani. Venerdì 30 ottobre la community di Digital Heroes debutterà in Cilento con il suo primo evento organizzato a Vallo della Lucania. L’iniziativa, nata per connettere smart worker, professionisti e freelance, propone un format di networking informale che punta a valorizzare le risorse locali e a combattere l’isolamento legato al lavoro da remoto.

Il programma del primo meetup a Vallo della Lucania

L’appuntamento è fissato per venerdì 30 ottobre a partire dal tardo pomeriggio. Il programma prevede due momenti distinti pensati per favorire l’interazione tra i partecipanti:

Dalle 18:30 alle 19:30: Ritrovo all’aperto e primo punto d’incontro in Piazza Vittorio Emanuele a Vallo della Lucania.

Ritrovo all’aperto e primo punto d’incontro in a Vallo della Lucania. Dalle 20:00 alle 22:00: Prosecuzione della serata all’interno di una birreria del centro storico per la fase di networking informale.

Tra i promotori che sostengono e accompagnano la crescita dell’iniziativa figurano professionisti del settore come Nunzia Lembo, Marco Sabino, Alfredo Giannatiempo e Dario Manganiello.

Dalle origini salernitane al consolidamento della community

Il progetto muove i suoi primi passi nel 2023 da un’idea di Marco Sabino, con l’obiettivo di creare un punto di riferimento per chi lavora a distanza e desidera momenti di confronto dal vivo. Nato come gruppo spontaneo, il movimento si è rapidamente strutturato, arrivando a superare i 600 iscritti su Facebook nei soli primi mesi di attività e raggiungendo oggi una rete di circa mille persone.

Fin dai primi passi a Salerno, la visione del gruppo è sempre stata incentrata sulla partecipazione inclusiva, aprendosi a figure del digital marketing, freelance, consulenti e dipendenti pubblici in smart working. Dal primo evento fino ai meetup successivi — tra cui il terzo appuntamento al Parco Mercatello nel giugno 2024 e il sesto evento svolto nel settembre 2025 — la formula è rimasta invariata: niente palchi, nessun badge e nessuna struttura gerarchica, ma incontri orizzontali in cui condividere idee e progetti.

La mission: networking, territorio e benessere lavorativo

L’espansione nel Cilento risponde alla volontà di replicare un modello di sviluppo territoriale indipendente, privo di finalità commerciali, politiche o corporative. La strategia dell’iniziativa si articola su direttrici chiare:

Mappatura degli spazi: Individuazione di luoghi work friendly, ambienti pubblici e spazi di coworking idonei all’operatività digitale.

Individuazione di luoghi work friendly, ambienti pubblici e spazi di coworking idonei all’operatività digitale. Riqualificazione sociale: Valorizzazione delle piazze e dei locali commerciali come hub di aggregazione e scambio culturale.

Valorizzazione delle piazze e dei locali commerciali come hub di aggregazione e scambio culturale. Equilibrio vita-lavoro: Promozione di risorse e momenti dedicati al benessere personale e professionale del remote worker.

L’appuntamento di Vallo della Lucania segna un passaggio chiave per trasformare la provincia salernitana e il Cilento in un ecosistema accogliente per la nuova classe di lavoratori digitali.