Cilento

Memoria e democrazia: Agropoli celebra la figura di Giovanni Amendola a cento anni dalla scomparsa

Agropoli celebra la memoria di Giovanni Amendola a 100 anni dalla scomparsa. Il 28 ottobre un incontro pubblico tra storia, democrazia e memoria locale

Di:
Carmela Di Marco
Memoria e democrazia: Agropoli celebra la figura di Giovanni Amendola a cento anni dalla scomparsa

La città di Agropoli si prepara a rendere omaggio a Giovanni Amendola, figura centrale dell’opposizione al regime fascista, in occasione del centenario della sua scomparsa, sopraggiunta a causa delle gravissime ferite riportate durante un’aggressione squadrista. Mercoledì 28 ottobre, alle ore 18:00, l’incrocio tra Via Giovanni Amendola e Corso Garibaldi farà da cornice a un incontro pubblico volto a ripercorrere l’eredità politica e morale del politico e giornalista campano.

L’evento rientra nella programmazione della IX edizione del Festival della Teologia “Incontri” e vanta il patrocinio istituzionale della Città di Agropoli, del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e della Regione Campania.

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L’eredità storica di Amendola e il valore simbolico della data

Giovanni Amendola è stato un punto di riferimento intellettuale e politico nella storia del Novecento italiano, noto in particolare per essere stato l’ispiratore della protesta della “Secessione dell’Aventino”, la risposta parlamentare al clima di violenza e allo svuotamento progressivo delle istituzioni democratiche attuato dalle camicie nere.

La scelta del giorno e del luogo dell’incontro racchiude una precisa valenza civile e culturale. Come dichiara il moderatore dell’iniziativa, il prof. Vito Rizzo:

“La scelta della data non è casuale. Abbiamo voluto sottolineare l’importanza della figura di Giovanni Amendola proprio nel giorno in cui il regime fascista celebrava la ‘marcia su Roma’ e Via Giovanni Amendola rappresenta proprio un simbolo della vittoria della democrazia e del superamento della stessa toponomastica imposta durante il ventennio dal regime”.

I relatori e i dettagli dell’appuntamento a Via Amendola

L’appuntamento proporrà un’analisi approfondita sia sotto il profilo storico-accademico che sotto quello dell’impegno civile territoriale. Il dibattito vedrà la partecipazione di figure del mondo istituzionale e scolastico:

  • Dott. Roberto Mutalipassi, Sindaco di Agropoli;
  • Prof. Rosario Pesce, Dirigente del Liceo Scientifico “Nicola Sensale” di Nocera Inferiore;
  • Prof. Vito Rizzo, in qualità di moderatore del dibattito.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di approfondimento e partecipazione cittadina, aperta a tutta la comunità e agli studenti del territorio, per riflettere sul valore della libertà e sulle radici della democrazia italiana.

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