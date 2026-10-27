Guida Pizzerie Gambero Rosso 2027: L’Ammaccata di Casal Velino vince i Tre Spicchi

Un nuovo straordinario traguardo incorona la gastronomia identitaria del Cilento e dell’intera provincia di Salerno. Nella quattordicesima edizione della guida Le Migliori Pizzerie d’Italia di Gambero Rosso, pubblicata per il 2027, la pizza cilentana conquista il massimo riconoscimento nazionale: L’Ammaccata di Cristian Santomauro a Casal Velino entra ufficialmente nel club dei Tre Spicchi. Il volume censito dal Gambero Rosso raccoglie 824 locali e 112 nuovi ingressi, assegnando l’ambita vetta a 120 strutture in Italia, di cui 12 sono le nuove insegne integre nel gotha della pizza.

L’edizione 2027 porta con sé una sostanziale rivoluzione nei criteri di valutazione editoriali. La storica guida decide di eliminare il punteggio in centesimi e di superare la distinzione formale tra Spicchi e Rotelle. Viene infatti introdotto un parametro di giudizio unico incentrato esclusivamente sugli Spicchi (da uno a tre) per valutare uniformemente sia le pizzerie con servizio al tavolo sia i locali al taglio e d’asporto.

“Abbandoniamo il voto scorporato in centesimi, che, sì, ha rappresentato uno strumento di crescita per la nostra pubblicazione (e per il comparto in genere), ma che ha finito per calamitare eccessivamente l’attenzione, scavando trincee e distraendo l’attenzione dall’obiettivo della guida – che è di raccontare al grande pubblico quando c’è di meglio in Italia – e dal cuore del discorso. Mentre tutti guardavamo il dito e non la luna, perdevamo di vista l’essenziale: si cresce solo se si cammina tutti insieme, un settore fa progressi solo se tutti remano nella direzione giusta, quella della qualità del prodotto, dell’accoglienza e del lavoro stesso. Mentre discutevamo di chi era al primo o al terzo posto, la ristorazione – della quale le 50.000 pizzerie italiane sono parte imponente – si trovava ad affrontare una crisi epocale, tra rialzo dei prezzi e mancanza di personale. Fuori dilagano classifiche, trend e top 10 e noi del Gambero Rosso abbiamo deciso di andare controcorrente: torniamo alle origini, rendiamo centrale il simbolo degli Spicchi, un simbolo immediato per il lettore, che premia e valorizza le insegne che riescono a distinguersi per personalità e visione, per qualità complessiva del progetto messo in campo, per rapporto qualità prezzo.”

Il trionfo di Casal Velino e la mappa dei nuovi Tre Spicchi

La promozione da Due a Tre Spicchi per L’Ammaccata di Cristian Santomauro a Casal Velino premia la perseveranza nella valorizzazione dei grani antichi cilentani e della tradizione contadina locale, arrivando a dodici mesi dal riconoscimento speciale “Pizza e Territorio” ottenuto nell’edizione precedente.

Accanto all’eccellenza salernitana (che vede anche Borgotto, la pizzeria di Capaccio Paestum, entrare per la prima volta nella guida Pizzerie d’Italia 2027 del Gambero Rosso), tra i dodici nuovi locali che raggiungono la vetta figurano altre importanti realtà campane e nazionali. In Campania spiccano i Tre Spicchi assegnati a Carlo Sammarco ad Aversa e a La Bolla a Caserta, situata all’interno del boutique hotel Villa Maria Cristina con la pizza guidata da Simone De Gregorio.

Le altre promozioni sul territorio nazionale riguardano:

Grano (Santena) di Sergio Scovazzo

(Santena) di Sergio Scovazzo Kilo (Imperia) di Jacopo Chieppa

(Imperia) di Jacopo Chieppa La Piedigrotta (Varese) di Antonello Cioffi

(Varese) di Antonello Cioffi Glamour Antonello Scatorchia (Rionero in Vulture)

(Rionero in Vulture) L’Arcipelago del Therasia Resort (Isola di Vulcano) con Gianluca Colucci

Fanno il loro ritorno ai vertici La Ventola a Rosignano Marittimo e 400 Gradi a Lecce con Riccardo Toraldo, mentre registrano un ingresso diretto con il massimo riconoscimento Brando a Gioia del Colle con Roberta Esposito e Spazio by Franco Pepe a Baja Sardinia.

I premi speciali: spicca la Campania tra ricerca e tradizione

Il premio più prestigioso di Pizzeria dell’Anno è stato conferito alla Calabria per Bob Alchimia a Spicchi a Montepaone (CZ), guidata da Roberto Davanzo e Anna Rotella. La Campania continua tuttavia ad affermarsi come fulcro propulsore del settore grazie a numerosi premi speciali di categoria.

Nella sezione dedicata a Gioiella I Migliori menu degustazione, la regione incassa ben due riconoscimenti con Lisola Restaurant a Forio d’Ischia e Raf Bonetta a Napoli, affiancati a livello nazionale da Sestogusto a Torino, Seu Pizza a Roma e Alterego Pizza Boutique ad Andria.

Tra le Solania Le Pizze dell’Anno, pensate per premiare i condimenti memorabili per equilibrio e memoria, la Campania ottiene due successi con la Capricciosa nel ruoto di Élite Rossi ad Alvignano (CE) e la Carciofi in 3 atti di Giuseppe Bove Pizzeria a Montesarchio (BN). Le altre pizze premiate sono la Friggione di Irina Trattoria Pizzeria (BO), la Marinara Speciale di Sa Matracca (CA), la pizza al taglio Come un Raviolo di Ruver Teglia Frazionata (RM) e la dolce Popcorn al Cinema di Controluce (FM).

I premi di settore vedono inoltre Luigi Vaccaro di Antica Pizza a Busto Arsizio come San Pellegrino Pizzaiolo Emergente, DaV Cantalupa a Brusaporto come Casolaro Novità dell’Anno, La Vecchia Scuola a Montese per Levoni Pizza e Territorio, 180 Grammi a Roma per la Migliore proposta di fritti, Uemé a Lecce per la Migliore proposta di bere miscelato e Il Giardino di Ghilot a Cherasco per la Migliore carta delle bevande.

I maestri della storia e il nuovo formato digitale

In occasione del quarantesimo anniversario della nascita di Gambero Rosso, la guida ha voluto celebrare i grandi artefici della trasformazione moderna della pizza attraverso il premio speciale Petra – Pizzaioli che hanno fatto la storia. Il riconoscimento è stato assegnato a Franco Pepe, Enzo Coccia, Gabriele Bonci, Simone Padoan e Renato Bosco.