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Castellabate, il complesso De Vivo diventa un hub culturale e sociale

La Giunta Rizzo approva le linee d'indirizzo per riqualificare la storica struttura di Castellabate: in arrivo un centro intergenerazionale e il recupero del teatro.

Di:
Elena Matarazzo
Castellabate, il complesso De Vivo diventa un hub culturale e sociale

L’Amministrazione Comunale di Castellabate, guidata dal Sindaco Marco Rizzo, ha mosso un passo decisivo per la valorizzazione del patrimonio pubblico locale. Con la Delibera di Giunta n. 253 del 23 ottobre 2026, l’Ente ha approvato le linee di indirizzo destinate alla riqualificazione dello storico complesso immobiliare “De Vivo”, con l’obiettivo di convertirlo in un centro polifunzionale riservato ad attività ricreative, culturali e di interesse generale. La misura mira a restituire alla comunità cilentana uno spazio di aggregazione inclusivo e partecipativo.

Il progetto: un hub socio-educativo per la comunità

Il piano strategico punta al completo recupero strutturale e alla piena operatività dell’immobile. Attraverso l’avvio di una procedura ad evidenza pubblica, il Comune raccoglierà proposte volte alla creazione di un vero e proprio hub socio-educativo. La struttura sarà orientata all’accoglienza intergenerazionale, ospitando laboratori tematici, spazi di condivisione e iniziative collettive ideate per coinvolgere fasce d’età differenti.

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Il recupero del teatro e la visione dell’Amministrazione

Un elemento centrale dell’intervento riguarda la riattivazione e la valorizzazione del teatro già presente all’interno del plesso. Dalla Casa Comunale sottolineano la rilevanza politica e sociale dell’atto: l’iniziativa rappresenta un passaggio amministrativo fondamentale, orientato a restituire centralità al complesso “De Vivo” e a trasformarlo in una risorsa culturale strategica per il territorio di Castellabate.

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