Halloween: la festa che arriva dagli Usa e le tradizioni del Cilento

Zucche illuminate, bambini in maschera, locali e piazze allestiti a tema: anche quest’anno Halloween conquista la provincia di Salerno. Una ricorrenza giunta dal mondo anglosassone, le cui radici storiche affondano nell’antica tradizione celtica di Samhain, la notte in cui si credeva che il confine tra il mondo dei vivi e quello dei defunti diventasse impercettibile.

Un concetto spirituale che nel Mezzogiorno d’Italia trova una forte eco culturale. Nel Cilento, come in tutto il Sud Italia, le giornate consecutive sono da sempre dedicate alla memoria e alla devozione: il primo novembre si celebra la solennità di Ognissanti, seguita il 2 novembre dalla Commemorazione dei defunti.

I riti del ricordo nel Salernitano: dalla preghiera alla tavola

In questi giorni di inizio novembre, le famiglie salernitane si recano nei cimiteri per la pulizia delle tombe, il dono dei crisantemi e l’accensione dei lumini devozionali. Partecipare alla Messa e rievocare il ricordo di chi non c’è più rappresenta un pilastro dell’identità locale.

Anche la tradizione gastronomica campana mantiene vivo il legame con gli antenati:

I cibi simbolici: si preparano dolci e piatti tipici dedicati ai defunti, dalle tradizionali fave dei morti al consumo di castagne.

si preparano dolci e piatti tipici dedicati ai defunti, dalle tradizionali fave dei morti al consumo di castagne. I riti domestici: nella cultura popolare del passato, era usanza diffusa lasciare la tavola apparecchiata durante la notte per accogliere le anime dei propri cari.

Due anime a confronto: il gioco contemporaneo e la memoria storica

Ci si trova di fronte a due modalità differenti di vivere la medesima ricorrenza: da un lato il travestimento, l’intrattenimento e la paura ludica; dall’altro il raccoglimento spirituale, la preghiera e il culto della memoria.

Due espressioni culturali che oggi convivono e possono integrarsi. C’è spazio per il divertimento e la festa, senza tuttavia smarrire il valore del ricordo: le tradizioni locali rimangono il legame identitario con la storia e le radici del territorio.