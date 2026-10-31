Attualità

Halloween: la festa che arriva dagli Usa e le tradizioni del Cilento

Dal folklore celtico alle tradizioni del Cilento: come la provincia di Salerno vive la notte di Halloween tra divertimento, memoria e riti di Ognissanti

Di:
Roberta Foccillo
Zucche Halloween

Zucche illuminate, bambini in maschera, locali e piazze allestiti a tema: anche quest’anno Halloween conquista la provincia di Salerno. Una ricorrenza giunta dal mondo anglosassone, le cui radici storiche affondano nell’antica tradizione celtica di Samhain, la notte in cui si credeva che il confine tra il mondo dei vivi e quello dei defunti diventasse impercettibile.

Un concetto spirituale che nel Mezzogiorno d’Italia trova una forte eco culturale. Nel Cilento, come in tutto il Sud Italia, le giornate consecutive sono da sempre dedicate alla memoria e alla devozione: il primo novembre si celebra la solennità di Ognissanti, seguita il 2 novembre dalla Commemorazione dei defunti.

Leggi anche:

Scuole, piano 2027-2028 in Campania: cambiano i plessi del Cilento
Festa e fede a Castellabate per i vent’anni dell’incoronazione di Santa Maria a Mare
Giustizia ad Agropoli: aperto l’Ufficio di Prossimità per i cittadini

I riti del ricordo nel Salernitano: dalla preghiera alla tavola

In questi giorni di inizio novembre, le famiglie salernitane si recano nei cimiteri per la pulizia delle tombe, il dono dei crisantemi e l’accensione dei lumini devozionali. Partecipare alla Messa e rievocare il ricordo di chi non c’è più rappresenta un pilastro dell’identità locale.

Anche la tradizione gastronomica campana mantiene vivo il legame con gli antenati:

  • I cibi simbolici: si preparano dolci e piatti tipici dedicati ai defunti, dalle tradizionali fave dei morti al consumo di castagne.
  • I riti domestici: nella cultura popolare del passato, era usanza diffusa lasciare la tavola apparecchiata durante la notte per accogliere le anime dei propri cari.

Due anime a confronto: il gioco contemporaneo e la memoria storica

Ci si trova di fronte a due modalità differenti di vivere la medesima ricorrenza: da un lato il travestimento, l’intrattenimento e la paura ludica; dall’altro il raccoglimento spirituale, la preghiera e il culto della memoria.

Due espressioni culturali che oggi convivono e possono integrarsi. C’è spazio per il divertimento e la festa, senza tuttavia smarrire il valore del ricordo: le tradizioni locali rimangono il legame identitario con la storia e le radici del territorio.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.