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“Holywin” al posto di Halloween: nel Cilento i bambini si vestono da Santi per Ognissanti

Iniziative alternative ad Halloween nel Cilento: a Gioi e Agropoli i bambini celebrano Ognissanti con Holywin e la Festa della Luce.

Di:
Antonio Pagano
Halloween

Con l’approssimarsi della festa di Halloween, i più piccoli si preparano come di consueto a girare tra le case per il tradizionale “dolcetto o scherzetto?”. Anche nel Cilento sono numerose le iniziative promosse da enti e associazioni per celebrare la giornata più spaventosa dell’anno.

Tuttavia, diverse comunità locali hanno scelto di mettere da parte la ricorrenza di origine anglosassone per restituire centralità e valore alla solennità di Ognissanti.

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A Gioi, Cardile e Salento arriva “Holywin”: i bambini vestiti da Santi

È il caso delle parrocchie di Gioi, Cardile e Salento che, guidate dal parroco Don Marco Torraca, hanno proposto la manifestazione “Holywin – Il Santo vince”. L’iniziativa coinvolge i bambini dei tre borghi cilentani, invitati a sostituire i classici travestimenti mostruosi con gli abiti delle figure della tradizione cristiana.

L’appuntamento è fissato per il 31 ottobre a Gioi. Ogni partecipante indosserà i panni del Santo che gli è stato assegnato in sorte durante la Messa domenicale nelle rispettive parrocchie. Per i più piccoli sarà un’occasione formativa per approfondire la vita e la storia dei testimoni della fede, spesso conosciuti solo per nome.

Il programma della giornata a Gioi: preghiera, giochi e premiazioni

Il raduno prenderà il via alle ore 15.00 in Piazza A. Maio con l’accoglienza dei partecipanti. Seguirà un momento di preghiera e riflessione all’interno della Chiesa di Sant’Eustachio.

A partire dalle ore 16.00 le attività torneranno in piazza con un programma ricco di animazione, giochi, un buffet condiviso e la premiazione finale per la migliore interpretazione e riproduzione dell’abito sacro.

Ad Agropoli la “Festa della Luce”: la proposta della Parrocchia Santa Maria delle Grazie

Un’iniziativa dal forte valore simbolico è stata organizzata anche ad Agropoli dalla parrocchia di Santa Maria delle Grazie. Sabato 31 ottobre, presso la sala polifunzionale “Giovanni Paolo II”, si terrà la “Festa della Luce – Chiamati a brillare”, un momento di fraternità pensato per preparare la comunità alla ricorrenza di Ognissanti.

L’evento avrà inizio alle ore 16.30, subito dopo il consueto incontro di catechismo. I ragazzi e le famiglie si ritroveranno nel salone dell’oratorio fino alle ore 17.00 per un breve momento di condivisione e festa, ricordando – come sottolineato dal parroco Don Roberto Guida – la vocazione di ciascuno alla santità e alla luce.

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