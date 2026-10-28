Attualità

Agropoli: siglato il secondo “Patto del pescato locale”, alleanza tra pesca e ristorazione

Siglato ad Agropoli il secondo Patto del pescato locale promosso dal Gal Pesca Magna Graecia. 15 intese tra pescatori e ristoratori a km zero

Di:
Roberta Foccillo
Agropoli: siglato il secondo “Patto del pescato locale”, alleanza tra pesca e ristorazione per la Dieta Mediterranea

Un’alleanza strategica per sostenere la pesca del territorio, promuovere la filiera corta e valorizzare l’identità gastronomica costiera. È stato siglato ad Agropoli, presso il ristorante “Vecchio Saracino”, il secondo Patto del pescato locale, progetto promosso dal Gal Pesca Magna Graecia per consolidare la sinergia tra le marinerie e il settore della ristorazione. L’iniziativa prevede la firma di complessivi 15 patti con gli operatori del territorio, con l’obiettivo di valorizzare il prodotto ittico a chilometro zero e preservare il patrimonio immateriale della Dieta Mediterranea.

L’impegno del Gal Pesca Magna Graecia e le prospettive future

Il progetto punta a creare un modello cooperativo virtuoso in cui ogni attore della filiera assume impegni precisi per la promozione e la trasparenza delle risorse del mare. Il Gal funge da aggregatore e facilitatore di questo processo, garantendo continuità e un raggio d’azione che coinvolgerà progressivamente diverse località della fascia costiera.

Leggi anche:

Da Buenos Aires a Centola per le radici dei Capozzoli: l’incontro in vista del bicentenario
Caso Vessicchio-Firenze: il Comune ritira la querela dopo gli insulti del 2022
Diffamazione alla Lega Serie A: condannato il blogger agropolese Sergio Vessicchio

A chiarire la visione dell’iniziativa è il presidente del Gal Pesca Magna Graecia, Marco Rizzo:

«In questo progetto molto importante noi intendiamo valorizzare i prodotti ittici locali, ovviamente, quindi tutto quello che è il pescato locale, d’accordo con i pescatori, d’accordo con gli operatori. Quindi questi patti dove ognuno si impegna a valorizzare i prodotti ittici, i pescatori da un lato, i ristoratori dall’altro e il Gal che funge da promotore di queste iniziative. Questo incontro costruisce un percorso che noi andremo a portare avanti per tutta la costa, arriveremo anche a Sapri per mettere su queste attività».

Sostegno al settore e sinergia tra comuni costieri

Il Gal Pesca Magna Graecia opera come Associazione Temporanea di Scopo (ATS) e riunisce i comuni costieri nel tratto compreso tra Agropoli e Sapri. L’ente ha tra i suoi scopi prioritari l’erogazione di interventi di investimento e supporto economico-finanziario a favore di un comparto fondamentale per l’economia locale, da tempo attraversato da criticità e trasformazioni strutturali.

Sull’importanza del progetto e sulla collaborazione istituzionale si è espresso il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi:

«Il Gal Pesca Magna Graecia è un’associazione temporanea di scopo che vede associati i comuni costieri da Agropoli a Sapri, che ha come scopo quello del sostegno verso le imprese dedite all’attività di pesca. È un settore che è in forte crisi, ma con queste iniziative, con le iniziative di investimento e di sostegno economico-finanziario che il Gal Pesca ha già messo in campo e con iniziative come quelle che stiamo promuovendo grazie alla sinergia tra le cooperative di pescatori e i ristoratori delle località, puntiamo alla valorizzazione di quella che è la materia prima del nostro bellissimo mare, cioè il nostro pescato».

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.