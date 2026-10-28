Caso Vessicchio-Firenze: il Comune ritira la querela dopo gli insulti del 2022

Il Comune di Firenze ha deciso di rimettere la querela nei confronti di Sergio Vessicchio, il blogger agropolese finito al centro di una dura polemica giudiziaria e mediatica nel marzo del 2022. La decisione è stata formalizzata durante l’udienza tenutasi presso il Tribunale di Vallo della Lucania, mettendo fine a una vicenda nata a seguito delle pesanti dichiarazioni pronunciate dal blogger all’indomani della semifinale di andata di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus. L’accettazione della remissione da parte dell’imputato chiude il procedimento penale aperto per diffamazione.

L’origine dello scontro e le frasi incriminate

La vicenda trae origine dalle esternazioni video diffuse da Vessicchio dopo il match del marzo 2022, durante le quali l’influencer aveva rivolto durissimi attacchi alla tifoseria e alla città di Firenze. In quell’occasione, il blogger aveva dichiarato: “Voglio sottolineare il modo vergognoso, schifoso e incivile in cui la città si è mostrata. È stata terribile l’accoglienza riservata alla Juventus. Firenze è un pubblico di me..a. Questa squadra non dovrebbe stare in un campionato di calcio, gli emuli dei terroristi e dei belligeranti russi non dovrebbero entrare negli stadi”.

Le affermazioni scatenarono immediate reazioni nel mondo politico e sportivo, portando l’allora sindaco di Firenze, Dario Nardella, ad annunciare un’azione legale a tutela dell’immagine della città. Nardella precisò che gli eventuali risarcimenti sarebbero stati destinati a sostenere l’accesso allo sport per i minori meno abbienti, sottolineando il confine netto tra critica sportiva e insulto libero.

Le polemiche successive e i recenti precedenti giudiziari

Nonostante l’avvio delle procedure legali, nel settembre del 2022 Vessicchio era tornato a far discutere commentando gli episodi verificatisi durante la sfida tra Fiorentina e Napoli. In quel contesto, il blogger aveva rincarato la dose affermando: “Quanto si è verificato prima, durante e dopo Fiorentina-Napoli è uno scandalo. Le istituzioni devono intervenire: devono fermare Firenze, una città razzista, di delinquenti, di vermi”.

La conclusione del procedimento con il Comune di Firenze giunge a sole ventiquattr’ore di distanza da una sentenza di condanna per diffamazione emessa dallo stesso Tribunale di Vallo della Lucania a carico di Vessicchio, in quel caso ai danni di Andrea Butti, Head of Competitions and Operations della Lega Serie A.