Musica e genere: il cantautore agropolese Mico Argirò chiude il congresso di Siviglia

La canzone d’autore italiana approda all’Ateneo andaluso per esplorare l’evoluzione delle identità di genere attraverso la musica. Il cantautore cilentano Mico Argirò sarà il protagonista della conferenza-concerto di chiusura intitolata “Voci di uomini, storie di donne: il caso della canzone d’autore italiana”, inserita all’interno del Congresso Internazionale “Mascolinità in dialogo: letteratura, cinema e arte da una prospettiva di genere”. L’evento, promosso dal gruppo di ricerca Escritoras y Escrituras, si terrà il 12 e 13 novembre 2026 presso la Facoltà di Filologia dell’Università di Siviglia.

Un simposio globale tra cinema e studi di genere

Il vertice accademico accoglierà docenti e ricercatori da oltre quindici Paesi, tra cui Spagna, Italia, Francia, Argentina, Cina, Germania e Inghilterra, con l’obiettivo di analizzare le trasformazioni dei modelli maschili dall’antichità all’epoca contemporanea.

Tra le figure di spicco figura l’attore Ninetto Davoli, volto simbolo del cinema italiano e storico interprete delle opere di Pier Paolo Pasolini. La presenza di Davoli costituisce un ponte ideale tra la memoria cinematografica del Novecento e il dibattito critico sui ruoli di genere.

La musica d’autore come strumento di analisi sociale

Attraverso un percorso che intreccia esecuzione musicale e analisi critica, Argirò esaminerà le modalità con cui l’immaginario maschile ha raccontato la figura femminile nella storia della canzone. Durante la sessione verranno proposti anche brani estratti da “Antologia d’amore”, l’ultimo lavoro discografico del cantautore già candidato al Premio Tenco e reduce da una tournée nazionale.

L’artista cilentano ha commentato così la sua partecipazione: “Sono molto emozionato di portare la mia musica e la canzone d’autore italiana all’Università di Siviglia, che è anche mia sede di ricerca. Il percorso musicale rifletterà la mascolinità dei cantautori e come questi hanno cantato le donne. Suonerò alcune mie canzoni tratte dall’album Antologia d’amore, uscito qualche mese fa”.

Dettagli dell’appuntamento

La conferenza-concerto si svolgerà venerdì 13 novembre 2026 alle ore 12:40 presso l’Aula de Grados della Facoltà di Filologia dell’Ateneo spagnolo.