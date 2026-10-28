Roccadaspide: la Madonna di Novi Velia incontra i giovani, il messaggio di Don Gianluca agli studenti

La fede incontra la cultura, la letteratura si intreccia con i grandi interrogativi dell’esistenza e i giovani diventano protagonisti di un percorso di riflessione e confronto. Prosegue, nella parrocchia della Natività della Beata Maria Vergine di Roccadaspide, la Statio Sanctae Mariae – De Sacro Monte Novensi, la settimana di preghiera e di iniziative legata alla presenza della secolare effigie della Madonna del Sacro Monte di Novi Velia, giunta in città sabato 24 ottobre.

Il programma del 28 e 29 ottobre riserva un’attenzione particolare agli studenti delle scuole superiori, chiamati a confrontarsi su temi che riguardano da vicino la loro età: le scelte, le incertezze, i desideri e la costante ricerca del proprio posto nel mondo.

Dal viaggio di Ulisse a Kerouac: il dialogo con gli studenti del “Parmenide”

Oggi, mercoledì 28 ottobre, dalle ore 9:30 alle 11:00, si è tenuto l’incontro con gli studenti del secondo e terzo anno dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Parmenide”, focalizzato sul tema: «Il viaggio e le sue incognite tra Ulisse e Kerouac». Un percorso formativo che ha messo in dialogo due figure emblematiche e lontane nel tempo, ma unite dall’esperienza del viaggio inteso non soltanto come spostamento geografico, ma anche come ricerca interiore, scoperta e opportunità di cambiamento.

Domani, giovedì 29 ottobre, sempre dalle 9:30 alle 11:00, saranno invece protagonisti gli studenti del quarto e quinto anno, invitati a riflettere sul tema: «Le stelle: tra desiderio e infinito». Un’occasione preziosa per interrogarsi sui sogni, sulle aspirazioni e su quell’orizzonte di possibilità che accompagna le nuove generazioni nel delicato passaggio verso l’età adulta.

Fede, scuola e territorio: la lectio magistralis di Don Gianluca Cariello

Nel corso del confronto tra i ragazzi e Don Gianluca Cariello, che ha tenuto un’approfondita lectio magistralis, è emerso con forza il valore di dare spazio ai pensieri dei giovani, alle loro domande e alla loro visione del futuro. Ascoltare le nuove generazioni significa riconoscere loro un ruolo attivo e centrale nella vita della comunità, offrendo occasioni concrete per esprimersi e interrogarvisi al di là dei soli programmi scolastici.

La presenza della Madonna del Sacro Monte di Novi Velia diventa così un ponte tra dimensioni integrate: la spiritualità, la cultura umanistica e il mondo giovanile con le sue inquietudini e la sua naturale inclinazione alla ricerca.

Un cammino di devozione e comunità fino al 31 ottobre

La settimana mariana proseguirà a Roccadaspide fino a sabato 31 ottobre con un denso calendario di celebrazioni, momenti di preghiera e appuntamenti aperti all’intera cittadinanza. Si tratta di un programma che, accanto alla dimensione strettamente religiosa, propone preziose opportunità di incontro e condivisione intergenerazionale.

A Roccadaspide, dunque, la visita della Madonna del Sacro Monte non rappresenta soltanto un evento di devozione popolare, ma un’occasione collettiva per fermarsi, ascoltare e riflettere. Soprattutto insieme ai giovani, ai quali è affidato il compito di immaginare e costruire il futuro del territorio.