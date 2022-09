Sergio Vessicchio attacca Firenze: Nardella annuncia azione legale contro il blogger agropolese

Il sindaco di Firenze pronto ad intentare una nuova causa contro il blogger agropolese Sergio Vessicchio. Sarebbe la seconda verso di lui avviata dall’amministrazione comunale fiorentina. A finire nell’occhio del ciclone un video pubblicato su Facebook in cui Vessicchio commenta i cori razzisti uditi durante Fiorentina – Napoli. Un episodio condannato dal mondo dello sport e non solo, ma che il blogger agropolese ha giudicato con termini duri, ritenuti offensive dal primo cittadino fiorentino Dario Nardella.

Le accuse di Sergio Vessicchio a Firenze

Queste le parole di Sergio Vessicchio su Firenze e i tifosi fiorentini:

Le reazioni

Le dichiarazioni hanno innescato dure polemiche, tanto che il sindaco Nardella ha annunciato una nuova azione legale.

«Faremo una nuova azione risarcitoria di fronte a questi ennesimi insulti e con i soldi che dovrà darci pagheremo la retta delle scuole calcio ai bambini della nostra città che non se la possono permettere. Il tifo e il giornalismo sono un cosa, le offese gratuite e la violenza verbale sono ben altro e noi non le lasciamo passare», ha spiegato il primo cittadino.

Le parole del sindaco di Firenze non sembrano scalfire Sergio Vessicchio, che anzi si mostra sicuro di sé: «Ancora una volta il sindaco non prende le distanze dai suoi concittadini e dai tifosi della Fiorentina, dopo tutto quello che da una settimana hanno fatto. La sua demagogia è troppa. Nardella sta facendo campagna elettorale su di me, perché un sindaco che si rispetti non si mette sullo stesso piano dei suoi concittadini quando questi fanno cose sbagliate». Vessicchio ha infine annunciato un nuovo video sulla vicenda.