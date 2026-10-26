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Castellabate: il mare entra in classe, il GAL Pesca Magna Graecia incontra gli studenti di Santa Maria

Il Gal Pesca Magna Graecia promuove la Dieta Mediterranea e il pescato locale all'IC di Santa Maria di Castellabate con uno show cooking speciale.

Di:
Roberta Foccillo
Castellabate: il mare entra in classe, il GAL Pesca incontra gli studenti

Educazione alimentare, sostenibilità e valorizzazione delle risorse ittiche del territorio sono stati i temi al centro dell’incontro promosso dal GAL Pesca Magna Graecia ATS, tenutosi questa mattina presso il nuovo polo “Raffaele Tortora” dell’Istituto Comprensivo di Santa Maria di Castellabate.

L’iniziativa ha avuto come obiettivo primario quello di avvicinare le giovani generazioni al mondo della pesca professionale, incentivare il consumo del pesce locale e rafforzare la conoscenza dei principi cardine della Dieta Mediterranea. All’appuntamento hanno preso parte il presidente del GAL Marco Rizzo, la coordinatrice tecnica Adele Ippolito e la dirigente scolastica Gina Amoriello.

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Lo show cooking e il dialogo con il mondo della pesca

Momento centrale della giornata è stato lo show cooking curato dallo chef Sabino Prencipe, che ha realizzato dal vivo per gli studenti una preparazione a base di triglie rosse di Licosa panate ripiene di fiordilatte, mostrando la versatilità in cucina delle specie ittiche locali.

All’incontro ha portato la propria testimonianza anche l’associazione dei pescatori, rappresentata da Assunta Niglio, che ha dialogato con i ragazzi raccontando le tradizioni e il lavoro quotidiano legato al mare.

Le dichiarazioni: scuola e territorio per una nutrizione consapevole

«Attraverso questo progetto vogliamo trasmettere ai ragazzi l’importanza dei prodotti ittici locali, alcuni dei quali sono ancora poco conosciuti e valorizzati. È fondamentale che comprendano il valore della Dieta Mediterranea», ha dichiarato Marco Rizzo, presidente del GAL Pesca Magna Graecia.

Sull’importanza del coinvolgimento degli istituti scolastici si è espressa la coordinatrice tecnica Adele Ippolito: «Partiamo dalla scuola perché crediamo sia fondamentale far conoscere il valore del pescato alle nuove generazioni, educandole a un’alimentazione sana e consapevole».

A fare gli onori di casa è stata la dirigente scolastica Gina Amoriello: «Viviamo in una zona bellissima in cui il mare costituisce una risorsa fondamentale, anche dal punto di vista alimentare. Questa mattina i ragazzi hanno avuto la possibilità di avvicinarsi ai prodotti ittici del nostro territorio e di scoprire le ricchezze del mare. È importante educarli a una corretta alimentazione, valorizzando le eccellenze locali e i principi della Dieta Mediterranea».

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