Un viaggio sonoro tra natura e filosofia: Perdifumo protagonista del podcast Cilento Vallo di Diano Experience

Il racconto e la valorizzazione del Cilento interno passano attraverso la voce e il patrimonio immateriale dei suoi borghi. Venerdì 30 ottobre 2026 sarà rilasciato online il nuovo episodio del podcast di Cilento Vallo di Diano Experience, interamente dedicato al territorio di Perdifumo. L’iniziativa rientra in un più ampio progetto di promozione turistica integrata, cofinanziato dal Ministero del Turismo nell’ambito dell’Avviso pubblico rivolto ai Comuni a vocazione turistica con siti UNESCO.

L’itinerario acustico, concepito per intercettare gli amanti del turismo lento e culturale, vede come voce narrante l’attore Luigi Pisani. La puntata sarà fruibile sul portale web ufficiale della manifestazione ( cilentovallodidianoexperience.it ), sull’applicazione mobile dedicata e sui canali social dell’iniziativa.

Da Vatolla a Giambattista Vico: l’eredità culturale del territorio

Il percorso narrativo si snoda tra ulivi secolari, macchia mediterranea e architetture rurali, focalizzandosi in particolar modo su Vatolla, frazione di Perdifumo nota per il suo rilievo storico e filosofico.

Proprio nel Castello Vargas — oggi sede del Museo Vichiano — il filosofo napoletano Giambattista Vico visse tra il 1686 e il 1695 come ospite della famiglia Rocca. In questo contesto collinare maturò le intuizioni che avrebbero poi influenzato il pensiero moderno. Oltre alle testimonianze storiche e religiose, come la chiesa rurale di San Nazzaro, l’episodio ripercorre le eccellenze enogastronomiche locali, tra cui la tipica cipolla di Vatolla e le tradizionali lagane lavorate a mano.

Strategia di rete e prospettive turistiche con la futura DMO

Il progetto vede il Comune di Capaccio Paestum nel ruolo di ente capofila, al fianco di una rete istituzionale composta dai Comuni di Ascea, Castellabate, Ceraso, Montecorice, Padula, Perdifumo, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento e Serramezzana. La sinergia punta alla tutela e alla promozione del patrimonio dell’area protetta del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Gli strumenti operativi messi in campo — dalle piattaforme digitali ai roadbook per l’escursionismo e la mobilità dolce — mirano a strutturare la futura Destination Management Organization (DMO) del territorio, in conformità con gli indirizzi della Regione Campania per lo sviluppo del turismo sostenibile.

Dopo la pubblicazione della tappa su Perdifumo, la serie di contenuti audio proseguirà nelle settimane successive con una puntata incentrata sul borgo e la costa di Montecorice.