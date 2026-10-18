Castellabate, violento incidente tra due auto: tre feriti

Violento incidente stradale lungo la Via del Mare, nei pressi di una stazione di servizio situata all’ingresso nord di Santa Maria di Castellabate. Per cause ancora in corso di accertamento, due autovetture, una Mercedes Classe A nera e una Fiat Punto, si sono scontrate.

I soccorsi e i rilievi

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Carabinieri per effettuare i rilievi di rito e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Sono tre in totale le persone coinvolte nell’impatto che, fortunatamente, non ha riportato gravi conseguenze.

Per i malcapitati, tutti non residenti in zona, si è comunque reso necessario l’intervento dell’ambulanza dell’associazione Valcalore per i primi accertamenti medici.

Gli interventi

Le loro condizioni di salute non destano preoccupazione. Presente sul luogo dell’incidente anche il Soccorso Stradale Rega, che ha provveduto alla rimozione dei veicoli incidentati e al ripristino della viabilità.