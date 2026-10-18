Cilento

Tragedia a Roccadaspide: incidente nei campi, muore 53enne

Inutili i soccorsi del 118 e l'intervento dell'eliambulanza. Sconcerto e dolore nella comunità locale per la tragedia

Di:
Alessandra Pazzanese
Tragedia a Roccadaspide: incidente nei campi, muore 53enne

Un uomo di 53 anni è deceduto pochi minuti fa in un’area rurale di località Doglie a Roccadaspide. L’uomo sarebbe finito sotto al trattore mentre lavorava nei campi con il mezzo agricolo.

Inutili i soccorsi

Sul posto l’eliambulanza e i soccorritori del 118 allertati dai presenti tempestivamente, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Leggi anche:

Incidente ad Agropoli: auto contro un muro all’incrocio tra via Moio e via Belvedere
Tragedia a Capaccio Paestum: muore 44enne ustionato in un incendio
Scandalo diplomifici nella scuola: già 56 licenziati, spunta un nuovo caso nel Cilento

Attesi i rilievi medico-legali

La salma del malcapitato è ancora sul luogo dell’incidente in attesa del medico legale e di tutti gli esami del caso.

Comunità sotto shock

Sconcerto tra la comunità di Roccadaspide sconvolta dalla notizia della tragedia che si sta diffondendo proprio in questi minuti.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.