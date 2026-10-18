Tragedia a Roccadaspide: incidente nei campi, muore 53enne

Un uomo di 53 anni è deceduto pochi minuti fa in un’area rurale di località Doglie a Roccadaspide. L’uomo sarebbe finito sotto al trattore mentre lavorava nei campi con il mezzo agricolo.
Inutili i soccorsi
Sul posto l’eliambulanza e i soccorritori del 118 allertati dai presenti tempestivamente, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.
Attesi i rilievi medico-legali
La salma del malcapitato è ancora sul luogo dell’incidente in attesa del medico legale e di tutti gli esami del caso.
Comunità sotto shock
Sconcerto tra la comunità di Roccadaspide sconvolta dalla notizia della tragedia che si sta diffondendo proprio in questi minuti.