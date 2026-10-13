Tragedia sul lavoro ad Apollosa: cinque indagati per la morte del 46enne di Montesano sulla Marcellana

Sono cinque le persone iscritte nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica di Benevento nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Antonio Simone, 46 anni, originario di Montesano sulla Marcellana. L’operaio è rimasto vittima di un tragico incidente il 7 ottobre, all’interno di un’azienda zootecnica di Apollosa, nel Beneventano. Simone stava svolgendo delle attività lavorative quando è stato travolto dal crollo di un muro di contenimento, rimanendo schiacciato sotto le macerie. Inutili i soccorsi giunti sul posto.

Le indagini della Procura e i controlli sulla sicurezza sul lavoro

Nel registro degli indagati sono finiti imprenditori e tecnici collegati al cantiere, tra i quali figura anche il direttore dei lavori. L’inchiesta della magistratura punta a fare piena luce sulle circostanze che hanno preceduto il cedimento della struttura e a verificare eventuali violazioni delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. L’area interessata dalla tragedia resta sotto sequestro giudiziario, a disposizione degli investigatori per consentire tutti i rilievi tecnici necessari.

Fissata l’autopsia sul corpo della vittima e il cordoglio della comunità

Un passaggio fondamentale delle indagini è rappresentato dall’esame autoptico sulla salma di Antonio Simone. L’autopsia fornirà elementi decisivi per chiarire con esattezza le cause e le dinamiche del decesso. Nel frattempo, la comunità di Montesano sulla Marcellana si stringe nel dolore per la scomparsa del quarantaseienne, strappato alla vita mentre svolgeva la sua attività lavorativa.