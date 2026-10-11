Maratona di Budapest: grandi risultati per gli atleti del Vallo di Diano

È stata una giornata di sport, fatica ed emozioni quella vissuta oggi a Budapest da un gruppo di sei atleti del Vallo di Diano, protagonisti della celebre maratona ungherese.

Un appuntamento internazionale che ha visto ai nastri di partenza Gerardo Giaffrida, Adriano Rallo e Alberto Rallo di Sala Consilina, insieme ai casalbunesi Vincenzo Gallotto, Antero Gallotto e Giovanni Migliore.

Esordio da record per Gerardo Giaffrida sulla distanza regina

Per Gerardo Giaffrida è arrivato un traguardo particolarmente significativo: quella di Budapest è stata infatti la sua prima maratona, completata con il tempo di 3 ore e 40 minuti. Un esordio sulla distanza regina dell’atletica che rappresenta un importante risultato personale.

Grande soddisfazione anche per Adriano Rallo, che ha chiuso la prova in 2 ore e 57 minuti, facendo registrare il proprio personal best sulla distanza. Un risultato di rilievo, frutto di preparazione, sacrificio e costanza.

I tempi degli atleti di Sala Consilina e Casalbuono

Ha completato la maratona in 3 ore e 30 minuti anche Alberto Rallo, mentre tra gli atleti di Casalbuono spicca la prestazione di Vincenzo Gallotto, capace di fermare il cronometro a 2 ore e 46 minuti.

Ottime anche le prove di Antero Gallotto, che ha tagliato il traguardo in 3 ore e 5 minuti, e di Giovanni Migliore, autore di una gara chiusa in 3 ore e 4 minuti.

A completare la spedizione valdianese si aggiunge Tonino Palmo Pucciarelli, che ha scelto di cimentarsi nella mezza maratona.

Un’impresa sportiva nel cuore della capitale ungherese

Sei storie diverse, un unico grande traguardo: 42 chilometri e 195 metri affrontati nel cuore di Budapest.

Una giornata da ricordare per la comunità sportiva del Vallo di Diano, caratterizzata da un esordio indimenticabile, un record personale e prestazioni di assoluto valore. La maratona, ancora una volta, sa raccontare il coraggio di partire e la forza di arrivare fino in fondo.