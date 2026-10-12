Attualità

Lutto a Sassano: domani l’ultimo saluto a Pietro Pellegrino

Sassano si stringe attorno alla famiglia di Pietro Pellegrino. Domani i funerali del 56enne. Continuano le indagini sull'incidente sul lavoro

Di:
Erminio Cioffi
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Si terranno domani, martedì 13 ottobre, le esequie di Pietro Pellegrino, il 56enne originario di Sassano deceduto nei giorni scorsi a causa di un tragico incidente sul lavoro avvenuto a Prata di Principato Ultra, in provincia di Avellino.

Rito funebre e chiesa madre

I funerali saranno celebrati alle ore 14:30 presso la Chiesa Madre di Sassano. L’intera comunità locale si stringerà attorno ai familiari della vittima per manifestare vicinanza e cordoglio in un momento di profondo dolore.

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Apertura della camera ardente

La camera ardente è stata allestita presso la Sala del Commiato Bianca Mano, situata in via Diaz a Sassano, e resterà aperta nella giornata odierna dalle ore 8:00 alle ore 20:00 per consentire le visite di parenti e conoscenti.

Le indagini della Procura

Mentre la cittadinanza si prepara ad accompagnare l’uomo nel suo ultimo viaggio, proseguono le indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Avellino, tese a chiarire la dinamica esatta dell’infortunio mortale e a fare piena luce sulle responsabilità della tragedia.

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