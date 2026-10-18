Cilento

Tragedia a Capaccio Paestum: muore 44enne ustionato in un incendio

Incendio in un appartamento a Capaccio Paestum: deceduto un 44enne per le gravi ustioni. Indagini in corso sulle cause del rogo

Di:
Ernesto Rocco
Tragedia a Capaccio Paestum: muore 44enne ustionato in un incendio

Un grave incendio divampato all’interno di un’abitazione in via Chiorbo, a Capaccio Paestum, ha provocato la morte di un uomo di 44 anni. La vittima, J.C., residente a Eboli e di origine rumena, si trovava nell’appartamento insieme alla compagna quando le fiamme si sono sviluppate repentinamente. L’uomo ha riportato ustioni di terzo grado su circa l’ottanta per cento del corpo, lesioni rivelatesi purtroppo fatali nelle ore successive al ricovero ospedaliero.

La dinamica dell’incidente e i primi rilievi

L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio, quando diversi residenti della zona hanno allertato i soccorsi riferendo di aver udito una forte esplosione provenire dall’immobile. Le cause dell’innesco restano al momento al vaglio delle autorità. I Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente per domare le fiamme, le quali hanno arrecato danni ingenti al primo piano dell’immobile.

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L’intervento dei soccorsi e il trasporto in elicottero

Sul luogo del sinistro è giunta un’ambulanza medicalizzata della Croce Rossa di Capaccio Scalo, inviata dalla centrale operativa del 118. Vista la gravità delle lesioni, il ferito è stato trasferito d’urgenza in codice rosso presso il pronto soccorso dell’ospedale di Roccadaspide. I sanitari hanno praticato le manovre di rianimazione e proceduto all’intubazione del paziente per stabilizzarlo.

Successivamente è stato predisposto il trasferimento tramite eliambulanza giunta da Napoli, atterrata presso il campo sportivo locale. Intorno alle 21:30 il velivolo è decollato alla volta del Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, il quadro clinico del 44enne è precipitato a causa delle estese lesioni riportate, portando al decesso nelle ore seguenti.

Le indagini dell’arma dei carabinieri

Sull’episodio sono in corso le indagini condotte dai Carabinieri della compagnia di Agropoli, incaricati di ricostruire con precisione l’esatta sequenza degli eventi e accertare eventuali responsabilità.

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