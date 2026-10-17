Cilento

Incendio in abitazione a Capaccio Paestum: grave un uomo, due feriti

Rogo in un'abitazione in via Chiorbo a Capaccio Paestum: due persone coinvolte, un ferito è grave. Intervento dei Vigili del Fuoco e del 118

Di:
Ernesto Rocco
Incendio in abitazione a Capaccio Paestum: grave un uomo, due feriti

Momenti di paura nel tardo pomeriggio nel comune di Capaccio Paestum, in via Chiorbo, per un incendio divampato all’interno di un’abitazione. L’allarme è scattato a seguito di alcune segnalazioni giunte al numero unico di emergenza, che indicavano una probabile esplosione.

L’intervento di Vigili del Fuoco e 118

Sul posto sono tempestivamente giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli insieme ai sanitari del 118. I caschi rossi hanno confermato la presenza del rogo e si sono messi immediatamente al lavoro per domare le fiamme e mettere in sicurezza la struttura. Le cause dell’esplosione e del successivo incendio restano al momento in corso di accertamento.

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Due persone coinvolte: un ferito è in condizioni serie

Nel bilancio dell’incidente si registrano due persone coinvolte. Una di queste ha riportato ustioni e lesioni serie: i sanitari ne hanno disposto la stabilizzazione sul posto prima del trasporto d’urgenza in ospedale. I rilievi delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco proseguiranno nelle prossime ore per chiarire l’origine del rogo.

I soccorsi sono ancora in corso.

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