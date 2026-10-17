San Gerardo a Sapri: la preghiera delle mamme per salvare il Punto Nascita

Le celebrazioni in onore di San Gerardo Maiella, speciale patrono delle mamme e dei bambini, hanno assunto ieri un valore particolare per tutte le partorienti e le neo mamme del Golfo di Policastro e del Basso Cilento, da mesi preoccupate per le sorti del Punto Nascita.

Un importante momento di raccoglimento e di preghiera, nella giornata dedicata a San Gerardo Maiella, si è tenuto proprio nello spazio antistante i reparti di Ostetricia, Ginecologia e Pediatria dell’ospedale “Immacolata” di Sapri, dove il cappellano Don Pasquale Pellegrino ha celebrato la Santa Messa alla presenza di tante mamme e bambini.

Il messaggio di Don Pasquale Pellegrino a difesa del Punto Nascita

“Questa celebrazione in onore di San Gerardo è diventata un momento tradizionale e importante per le mamme che vivono questo momento di difficoltà ma anche di grande speranza”, ha affermato Don Pasquale Pellegrino.

“Abbiamo vissuto una celebrazione con la presenza di tanti bambini e anche delle mamme in attesa che, come dicevo nell’omelia, sono il segno della speranza nel futuro. Il futuro del nostro Punto Nascita è sempre minacciato da una chiusura. Noi vogliamo vivere attivamente questo impegno affinché questo non accada, attraverso la preghiera ma anche con azioni che facciano sentire la nostra voce in un territorio che spesso è dimenticato”.