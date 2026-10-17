Attualità

San Gerardo a Sapri: la preghiera delle mamme per salvare il Punto Nascita

Messa all'ospedale Immacolata di Sapri per San Gerardo Maiella: le neo mamme e le donne in attesa pregano per difendere il Punto Nascita del Golfo di Policastro

Di:
Maria Emilia Cobucci
San Gerardo a Sapri: la preghiera delle mamme per salvare il Punto Nascita

Le celebrazioni in onore di San Gerardo Maiella, speciale patrono delle mamme e dei bambini, hanno assunto ieri un valore particolare per tutte le partorienti e le neo mamme del Golfo di Policastro e del Basso Cilento, da mesi preoccupate per le sorti del Punto Nascita.

Un importante momento di raccoglimento e di preghiera, nella giornata dedicata a San Gerardo Maiella, si è tenuto proprio nello spazio antistante i reparti di Ostetricia, Ginecologia e Pediatria dell’ospedale “Immacolata” di Sapri, dove il cappellano Don Pasquale Pellegrino ha celebrato la Santa Messa alla presenza di tante mamme e bambini.

Leggi anche:

Incendio in abitazione a Capaccio Paestum: grave un uomo, due feriti
Cilento, accusato di maltrattamenti all’ex moglie: assolto un Maresciallo dei Carabinieri
Peregrinatio Mariae nel Cilento: la Madonna di Novi Velia in visita nelle comunità

Il messaggio di Don Pasquale Pellegrino a difesa del Punto Nascita

“Questa celebrazione in onore di San Gerardo è diventata un momento tradizionale e importante per le mamme che vivono questo momento di difficoltà ma anche di grande speranza”, ha affermato Don Pasquale Pellegrino.

“Abbiamo vissuto una celebrazione con la presenza di tanti bambini e anche delle mamme in attesa che, come dicevo nell’omelia, sono il segno della speranza nel futuro. Il futuro del nostro Punto Nascita è sempre minacciato da una chiusura. Noi vogliamo vivere attivamente questo impegno affinché questo non accada, attraverso la preghiera ma anche con azioni che facciano sentire la nostra voce in un territorio che spesso è dimenticato”.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.