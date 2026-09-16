San Gerardo Maiella a Salento: programma e reliquie per il tricentenario

La comunità parrocchiale di Santa Barbara V.M. a Salento si prepara ad accogliere l’urna contenente le Sacre Reliquie di San Gerardo Maiella. L’evento, promosso nell’ambito della Missione gerardina dal parroco don Marco Torraca e predicata dal Padre Redentorista Filippo Strippoli, si terrà nei giorni 18, 19 e 20 settembre 2026. L’iniziativa celebra il terzo centenario della nascita del Santo (1726-2026), nato a Muro Lucano il 6 aprile 1726, il cui simulacro devotamente venerato nella parrocchia compirà cento anni nel 2027. Durante il triduo, il Santuario di Materdomini farà dono in perpetuo alla parrocchia di una reliquia “ex ossibus” per il culto pubblico.

Il messaggio di don Marco Torraca alla comunità

Nel messaggio di benvenuto rivolto ai fedeli, il parroco don Marco Torraca ha sottolineato il valore spirituale della peregrinatio: «Vivremo tre giorni di intensa ‘Missione Gerardina’ finalizzata alla riscoperta del messaggio e della testimonianza evangelica di San Gerardo. Approfittiamo dunque di questo tempo di grazia per sostare in preghiera davanti alle Sante Reliquie, invocando la Sua potente intercessione per le nostre necessità e, in modo particolare, la guarigione spirituale e corporale delle nostre ferite».

Programma di venerdì 18 settembre: arrivo delle reliquie e inizio della missione

La prima giornata segna l’accoglienza ufficiale del simulacro e l’apertura delle celebrazioni:

Ore 17.45: Raduno delle autorità e dei fedeli presso il Palazzo.

Raduno delle autorità e dei fedeli presso il Palazzo. Ore 18.00: Accoglienza dell’urna contenente le Sacre Reliquie provenienti dal Santuario di Materdomini (Avellino) da parte dei sacerdoti e del popolo di Salento, alla presenza del predicatore Padre Filippo Strippoli.

Accoglienza dell’urna contenente le Sacre Reliquie provenienti dal Santuario di Materdomini (Avellino) da parte dei sacerdoti e del popolo di Salento, alla presenza del predicatore Padre Filippo Strippoli. Ore 18.20: Solenne processione lungo via Marcello Scarpa Valiante fino alla Chiesa Parrocchiale di Santa Barbara.

Solenne processione lungo via Marcello Scarpa Valiante fino alla Chiesa Parrocchiale di Santa Barbara. Ore 18.30: Solenne Concelebrazione Eucaristica con la tradizionale accensione della lampada votiva da parte del Sindaco di Salento, Dott. Michele Santoro.

Programma di sabato 19 settembre: Giornata Gerardina e benedizione delle mamme

Il secondo giorno sarà interamente dedicato alla preghiera, alle visite agli infermi e alle benedizioni speciali:

Ore 8.00: Lodi mattutine.

Lodi mattutine. Ore 9.00: Visita del padre predicatore agli ammalati della comunità.

Visita del padre predicatore agli ammalati della comunità. Ore 16.00: Spazio dedicato alle confessioni e al dialogo spirituale.

Spazio dedicato alle confessioni e al dialogo spirituale. Ore 18.00: Recita del Santo Rosario.

Recita del Santo Rosario. Ore 18.30: Santa Messa con la speciale Benedizione delle mamme e dei bambini , di cui San Gerardo è storico protettore.

Santa Messa con la speciale , di cui San Gerardo è storico protettore. Ore 21.00: Incontro di catechesi sulla vita e sulla testimonianza di San Gerardo Maiella.

Incontro di catechesi sulla vita e sulla testimonianza di San Gerardo Maiella. Ore 22.00: Adorazione Eucaristica notturna.

Adorazione Eucaristica notturna. Ore 24.00: Benedizione Eucaristica conclusiva della giornata.

Programma di domenica 20 settembre: donazione della reliquia e conclusione

La giornata conclusiva vedrà il momento ufficiale della consegna della reliquia “ex ossibus” e il saluto alla missione: