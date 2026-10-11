Prima categoria, terza giornata: il punto sul girone H

Nella terza giornata di Prima Categoria, girone H, goleda del Sicignano sul Faraone, che trova i suoi primi tre punti stagionali. Prima vittoria in campionato dopo due pareggi di fila, per l’Atletico Agropoli che batte in casa il Real Filetta Pezzano con una grande rimonta.
In testa vittoria in trasferta per lo Sporting Club Palomonte contro l’Olympic Salerno , che guida la classifica a 9 punti, vince il Caprioli in casa dello Sporting Club Picentia, pareggia il Quadrivio a Bellizzi.
Risultati
Real Bellizzi – Quadrivio 0-0
Real Carilla – Pol. Etruria 3-2
Faraone – Sicignano 1-5
Palomonte – Calpazio 0-0
Real Filetta Pezzano – Atletico Agropoli 3-4
Sporting Club Picentia – Caprioli 0-4
Olympic Salerno – Sporting Club Palomonte 1-2
Classifica: Sporting Club Palomonte 9, Caprioli 7, Quadrivio 7, Real Bellizzi 7, Olympic Salerno 7, Atletico Agropoli 5, Real Carilla 4, Pol. Etruria 3, Sicignano 3, Calpazio 2, Faraone 2, Palomonte 1, Sporting Club Picentia 1 , Real Filetta Pezzano 0.