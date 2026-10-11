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Celle di Bulgheria, si riunisce il Consiglio: linee programmatiche, bilancio e fototrappole. La diretta su InfoCilento

Consiglio comunale straordinario a Celle di Bulgheria il 12 ottobre. In ordine del giorno linee 2026-2030, avanzo di bilancio e fototrappole. Diretta su InfoCilento

Di:
Ernesto Rocco
Municipio Celle di Bulgheria

Il Consiglio Comunale di Celle di Bulgheria si riunisce in seduta straordinaria per affrontare una serie di provvedimenti chiave destinati a tracciare la programmazione amministrativa ed economica dell’ente locale per i prossimi anni. La convocazione, firmata dal sindaco Gino Marotta e fissata per lunedì 12 ottobre 2026 alle ore 17:00 in prima convocazione (con eventuale seconda convocazione prevista per il 13 ottobre alle 18:30), vedrà all’ordine del giorno ben nove punti di primaria importanza per la comunità.  

I lavori dell’assise cittadina potranno essere seguiti in diretta su InfoCilento, sul canale 79 del digitale terrestre, in streaming su InfoCilento.it e sui relativi canali social.

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Tra i temi principali figurano la presentazione delle linee programmatiche di mandato 2026-2030, la gestione dei fondi bilancio con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione e una stretta sul monitoraggio ambientale del territorio mediante l’aggiornamento del regolamento sulla videosorveglianza e l’impiego delle fototrappole.  

Programmazione 2026-2030 e bilancio: le priorità dell’amministrazione

L’assise cittadina sarà chiamata a prendere atto formalmente delle Linee Programmatiche di Mandato per il quinquennio 2026-2030, il documento strategico che definisce gli obiettivi d’indirizzo politico e di sviluppo per il comune cilentano.  

Sul fronte finanziario e contabile, i punti centrali riguarderanno la ratifica della Delibera di Giunta Comunale n. 74/2026 e, soprattutto, i provvedimenti per l’applicazione dell’avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto dell’esercizio 2025, ai sensi dell’articolo 187 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL). Questa risorsa consentirà di destinare nuova liquidità a interventi prioritari sul territorio.  

Sicurezza, ambiente e nuovi regolamenti comunali

Un passaggio chiave della seduta riguarderà l’adeguamento delle normative locali agli standard attuali di tutela del territorio. In discussione vi è la modifica e integrazione del Regolamento per la videosorveglianza (risalente al 2016), con l’introduzione di nuovi indirizzi operativi specifici per l’uso delle fototrappole. L’obiettivo è rafforzare i controlli contro il fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti e migliorare la sicurezza del patrimonio comunale.  

Inoltre, l’ordine del giorno prevede l’esame e l’approvazione di tre distinti ambiti regolamentari:  

 Diritto di accesso dei consiglieri: approvazione della nuova disciplina per l’esercizio del diritto di accesso agli atti e alle informazioni da parte degli amministratori comunali (art. 43 D.Lgs. 267/2000).  

 Contributi e sussidi: aggiornamento del regolamento per la concessione di sovvenzioni, aiuti e vantaggi economici a privati ed enti, fermo alla delibera del 1992.  

 Gestione patrimonio agricolo: approvazione del regolamento per la disciplina del fitto dei terreni agricoli nella disponibilità del Comune di Celle di Bulgheria.  

A completare i lavori della giornata, oltre alla lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente e alle comunicazioni del sindaco, ci sarà lo spazio riservato al dibattito politico con la discussione della mozione presentata dal gruppo consiliare di opposizione “Un Mondo Migliore”.  

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