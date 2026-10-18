Ceraso, nasce il primo parcheggio rosa per mamme e genitori con bimbi

Il Comune di Ceraso ha installato il primo parcheggio rosa del paese: uno stallo riservato alle donne in gravidanza e ai genitori con bambini di età inferiore ai due anni. L’iniziativa punta a rendere più semplici gli spostamenti quotidiani delle famiglie nelle fasi più delicate della genitorialità.

Un servizio pensato per le famiglie

Lo spazio è dedicato a chi, in gravidanza o con un neonato o un bambino piccolo, ha maggiori difficoltà a muoversi e a parcheggiare lontano dalla propria destinazione. Si tratta di un intervento concreto, che rientra nelle politiche sociali dell’amministrazione comunale.

Le parole del vicesindaco Cerullo

A spiegare il significato del provvedimento è il vicesindaco con delega alle politiche sociali, Antonio Cerullo:

«Non si tratta di un semplice gesto simbolico: vogliamo alzare l’asticella del senso civico per costruire una comunità realmente inclusiva e attenta a chi si trova in un momento di fragilità o difficoltà quotidiana.»

Il ruolo della Polizia Municipale

Un ringraziamento è stato rivolto alla Polizia Municipale e in particolare al comandante Ermanno Napoliello, che ha accolto da subito e con grande sensibilità la proposta, dimostrando un’attenzione concreta verso le esigenze del territorio.

Come usare lo stallo: permesso rosa e disco orario

Per utilizzare il parcheggio rosa è obbligatorio esporre il permesso rosa, nella forma prevista dal regolamento, insieme al disco orario. Senza il contrassegno la sosta nello stallo non è consentita.