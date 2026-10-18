Cilento

Incidente ad Agropoli: auto contro un muro all’incrocio tra via Moio e via Belvedere

Nuovo incidente ad Agropoli tra via Moio e via Belvedere: una Fiat 600 impatta contro un muro. Illesa la conducente, danni al veicolo

Di:
Ernesto Rocco
Incidente ad Agropoli: auto contro un muro all’incrocio tra via Moio e via Belvedere

Nuovo incidente stradale ad Agropoli. Una donna alla guida di una Fiat 600 ha perso il controllo del veicolo all’incrocio tra via Moio e via Belvedere, finendo fuoristrada e impattando violentemente contro il muro che delimita la carreggiata.

Secondo sinistro nello stesso punto in pochi giorni

L’episodio si verifica a breve distanza di tempo da un altro sinistro avvenuto nello stesso identico snodo viario. Soltanto pochi giorni fa, infatti, un giovane alla guida di un’automobile di grossa cilindrata era finito fuori strada nel cuore della notte nello stesso tratto cittadino.

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L’intervento dei soccorsi e le indagini

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza della Croce Rossa Italiana. I soccorritori hanno prestato le prime cure alla donna che, fortunatamente, non ha riportato conseguenze gravi e per la quale non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

I danni al veicolo risultano invece ingenti. Spetta ora alle forze dell’ordine effettuare i rilievi di rito per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.

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