Auto fuori strada ad Agropoli: un ferito all’alba in via Belvedere

Grave incidente stradale nella notte ad Agropoli. Un’Audi di grossa cilindrata, per cause ancora in via di accertamento, è finita contro un muro andandosi a distruggere completamente nella parte anteriore. Lo scontro si è verificato all’intersezione tra via Belvedere e via Moio.

La dinamica dello schianto tra via Belvedere e via Moio

Il veicolo, mentre procedeva in uscita da una curva situata subito dopo il cimitero cittadino, è finito fuori strada impattando violentemente contro la struttura muraria. L’incidente è avvenuto intorno alle 5:30 di questa mattina, in un tratto viario già teatro in passato di altri sinistri.

I soccorsi del 118 e i rilievi dei carabinieri

Nell’impatto, una persona a bordo è rimasta ferita riportando diversi traumi. Sul posto è tempestivamente intervenuto il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure all’uomo prima di trasferirlo presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Ai carabinieri spetta il compito di effettuare i rilievi di rito e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Ripristino della carreggiata e messa in sicurezza

I tecnici della ditta Pissta sono intervenuti sul luogo del sinistro per ripristinare le condizioni di sicurezza dell’arteria stradale. Le operazioni hanno riguardato la rimozione dei rottami della vettura e la bonifica della carreggiata da olio e altri liquidi dispersi sul manto stradale.