Cilento

Incendio a Capaccio Paestum: fiamme nella zona rurale del Capoluogo, caschi rossi in azione

Un incendio è divampato in un'area rurale a Capaccio Capoluogo. Sul posto i Vigili del Fuoco di Agropoli per domare il rogo

Di:
Alessandra Pazzanese
Incendio a Capaccio Paestum: fiamme nella zona rurale del Capoluogo, caschi rossi in azione

Un rogo di ampie dimensioni è divampato in queste ore a Capaccio Capoluogo, frazione del comune di Capaccio Paestum. L’emergenza sta interessando un’area rurale della località, dove l’avanzare del fuoco ha già provocato danni alla vegetazione circostante, arrivando a distruggere diversi alberi e a svilupparsi in più punti contemporaneamente.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e le operazioni di spegnimento

L’allarme è scattato tempestivamente, richiedendo il pronto intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli. Squadre e mezzi di soccorso sono attualmente giunti sul luogo dell’evento per avviare le complesse operazioni di contenimento e spegnimento. L’obiettivo prioritario dei pompieri è circoscrivere il perimetro del rogo per evitare che le fiamme, alimentate dalla vegetazione e dalle condizioni locali, possano estendersi ulteriormente verso strutture o abitazioni vicine.

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Le ipotesi sulle cause del rogo e le indagini

Al momento non sono ancora note le cause scatenanti dell’incendio né la sua esatta origine. Gli inquirenti e le forze dell’ordine giunte sul posto non escludono alcuna pista, valutando sia l’eventualità di una matrice colposa legata a imprudenza o abbruciamenti non controllati, sia l’ipotesi di una natura dolosa. Ulteriori aggiornamenti e rilievi tecnici verranno effettuati al termine delle operazioni di bonifica dell’intera area interessata.

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