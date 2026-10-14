Stazione di Pisciotta-Palinuro: RFI annuncia lavori per l’accessibilità

Importante svolta sul fronte dell’inclusione e dei trasporti nel Cilento. Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha ufficialmente comunicato la pianificazione degli interventi volti al superamento delle barriere architettoniche presso lo scalo ferroviario di Pisciotta-Palinuro. La decisione giunge a seguito di una mobilitazione del territorio caratterizzata da diffide, una petizione popolare e un’interpellanza parlamentare.

L’annuncio rappresenta un traguardo fondamentale per la fruibilità dell’infrastruttura da parte delle persone con disabilità o con ridotta mobilità, oltre che per i residenti e i numerosi turisti che ogni anno affollano la fascia costiera cilentana.

Il piano degli interventi: primo ascensore entro la fine del 2027

Come evidenziato nella nota ufficiale indirizzata da RFI al Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità della Campania, Avv. Paolo Colombo, gli interventi di ammodernamento saranno suddivisi in fasi operative.

In una prima fase, sarà realizzato un ascensore a servizio del primo marciapiede. L’avvio dei cantieri è programmato entro il primo semestre del 2027, con una conclusione prevista entro il medesimo anno.

Per quanto riguarda i lavori di completamento — che prevedono la realizzazione dell’ascensore a servizio del secondo marciapiede e l’adeguamento di tutti i marciapiedi della stazione all’altezza standard di 55 cm dal piano del ferro —, RFI ha chiarito che tali operazioni necessiteranno di interruzioni della circolazione ferroviaria. Di conseguenza, verranno calendarizzati compatibilmente con la programmazione delle indisponibilità dell’infrastruttura.

La soddisfazione degli attivisti: “Una conquista di civiltà per il Cilento”

A commentare con entusiasmo la notizia è stato Christian Durso, attivista impegnato nella tutela dei diritti delle persone con disabilità.

“RFI a seguito di diffide di un interrogazione parlamentare e una raccolta firme, riveda la sua posizione e annuncia il superamento delle barriere architettoniche alla stazione di Pisciotta un’importantissima conquista di civiltà per tutto il Cilento! Ovviamente attendiamo che presto accadrà lo stesso per quella di Centola”.

L’attenzione resta ora alta anche sugli altri nodi della rete viaria e ferroviaria locale, affinché l’accessibilità universale diventi una realtà consolidata in tutto il comprensorio.