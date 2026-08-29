Incidente sulla via del Mare a Castellabate: auto si ribalta, viabilità in tilt

Momenti di grande apprensione si sono registrati lungo la via del Mare, l’arteria stradale che mette in collegamento i comuni di Agropoli e Castellabate. Un veicolo, un’Audi Q3, che procedeva in direzione nord è rimasto coinvolto in un pauroso incidente all’altezza della località San Pietro di Perdifumo. Per cause ancora in corso di accertamento, la vettura ha impattato violentemente contro la barriera di protezione laterale per poi ribaltarsi al centro della carreggiata.

Conducente miracolosamente illeso dopo l’impatto

Nonostante la dinamica dello scontro abbia fatto temere il peggio, l’automobilista (un giovane non del posto) è riuscito ad abbandonare l’abitacolo con le proprie gambe subito dopo il ribaltamento. L’uomo non ha riportato lesioni rilevanti, cavandosela soltanto con un grande spavento.

Sul luogo del sinistro sono tempestivamente giunti i sanitari del 118 per prestare le prime cure del caso e verificare le condizioni di salute del conducente. Insieme ai soccorritori sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Agropoli, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con esattezza l’origine dell’evento, dove non si esclude l’ipotesi di una temporanea distrazione alla guida.

Pesanti ripercussioni sulla circolazione stradale

L’incidente ha provocato un immediato blocco del traffico su un tratto di strada particolarmente frequentato. Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi delle forze dell’ordine e la successiva rimozione del mezzo incidentato, la circolazione è rimasta paralizzata in entrambi i sensi di marcia.

La chiusura temporanea della via del Mare ha generato notevoli disagi e lunghe code, bloccando gli automobilisti in transito tra Agropoli e le località turistiche della costa di Castellabate fino al completo ripristino della sicurezza stradale.