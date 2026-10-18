Agropoli, morto il 74enne protagonista di un incidente a Moio

Un tragico incidente stradale si è verificato questo pomeriggio in località Moio, ad Agropoli. Intorno alle ore 16, all’intersezione tra via Moio e via Belvedere, un uomo di 74 anni, Giuseppe Frezza, ha perso il controllo della propria automobile, andandosi a scontrare violentemente contro un muro di cinta che delimita la carreggiata. Il conducente, che viaggiava da solo a bordo del veicolo, è stato prontamente soccorso dai sanitari del 118, giunti sul posto con un’ambulanza della Croce Rossa Italiana. Dopo le prime cure prestate sul luogo del sinistro, l’anziano è stato trasportato d’urgenza presso il presidio ospedaliero “San Luca” di Vallo della Lucania, dove purtroppo è deceduto poco dopo il ricovero a causa della gravità delle lesioni riportate.

La dinamica e l’ipotesi del malore alla guida

I rilievi e la ricostruzione dell’esatta dinamica del sinistro sono attualmente affidati agli agenti della Polizia Municipale, giunti sul posto per effettuare i rilevamenti del caso e gestire il traffico veicolare. Secondo le prime informazioni non si esclude che alla base della perdita di controllo del veicolo possa esserci stato un improvviso malore accusato dal 74enne mentre era alla guida. Questa circostanza avrebbe impedito all’uomo di frenare o sterzare in tempo, portando l’auto a sbandare direttamente contro la struttura muraria.

L’allarme sicurezza sul tratto stradale di via Moio

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza viaria dell’incrocio tra via Moio e via Belvedere, una zona già teatro di recenti ed analoghi avvenimenti. Soltanto pochi giorni fa, infatti, nel cuore della notte si era verificato un altro grave sinistro nel medesimo punto: in quell’occasione un giovane, alla guida di un’automobile di grossa cilindrata, era finito fuori strada impattando nella stessa zona. Le forze dell’ordine stanno completando tutti gli accertamenti di rito per fare piena luce sui dettagli del drammatico evento di questo pomeriggio.