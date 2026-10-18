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Da Agropoli ad “Amici”: Benedetta Giuliano conquista il banco della scuola di Canale5

Dal primo passo nella scuola ExOrto Danza al diploma alla Scala di Milano: la giovane agropolese conquista il banco sul palcoscenico televisivo più seguito d'Italia

Di:
Redazione Infocilento
Da Agropoli ad “Amici”: la ballerina Benedetta Giuliana conquista la scuola più famosa d’Italia

Ci sono talenti che si intuiscono al primo sguardo, ma che per sbocciare e fiorire hanno bisogno di cura, passione e guide capaci di riconoscerne la luce. E’ la storia di Benedetta Giuliano, una giovane ballerina agropolese, che in questi giorni sta facendo emozionare l’intera comunità con il suo ingresso ufficiale nella famosa scuola di “Amici” di Maria de Filippi su Canale 5, dove ha conquistato con merito l’ambitissimo banco.

I primi passi ad Agropoli e l’incontro con la danza

Un traguardo prestigioso che rappresenta solo il coronamento di un percorso fatto di enormi sacrifici, dedizione e tantissimo amore per la danza. Un viaggio iniziato quando Benedetta aveva solo nove anni e ha varcato per la prima volta la soglia della scuola ExOrto Danza ad Agropoli.

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Fin dai suoi primi passi alla sbarra, è stato chiaro a tutti che in lei ci fosse qualcosa di speciale: una determinazione fuori dal comune, unita a una grazia e a una sensibilità naturale. Riconoscendo immediatamente questo dono prezioso e consapevole delle sue doti fisiche, la sua insegnante l’ha guidata giorno dopo giorno, incoraggiandola e sostenendola.

Il percorso di studi: dal San Carlo alla Scala di Milano

Supportata con convinzione dalla sua splendida e numerosa famiglia e con una preparazione rigorosa, sono arrivati i primi grandi traguardi: prima l’audizione e l’ingresso allo storico Teatro San Carlo di Napoli e successivamente l’ammissione all’ Accademia del Teatro alla Scala di Milano, dove Benedetta ha portato a termine i suoi studi diplomandosi a pieni voti.

L’orgoglio di una comunità

Oggi vederla brillare sul palcoscenico televisivo più seguito d’Italia è un’emozione indescrivibile e motivo di immenso orgoglio per la scuola ExOrto danza e per tutto il territorio agropolese, che la sostiene con affetto e calore. “Benedetta continua a volare alto, facciamo tutti il tifo per te!”

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