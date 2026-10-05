Sold out e tanta energia: “Cilento in Danza” conquista il Cilento Outlet

Una mattinata all’insegna della danza, dell’energia e della passione ha animato la domenica al Cilento Outlet Village di Eboli, che ha ospitato la seconda edizione di “Cilento in Danza”. Dopo il successo dello scorso anno, l’appuntamento si è riproposto con un programma ancora più ricco e una partecipazione massiccia di giovani e giovanissimi ballerini.

L’interesse straordinario è stato confermato dal sold out registrato in poche ore per tutte le lezioni, a testimonianza di quanto la danza continui a rappresentare per tanti ragazzi un fondamentale spazio di espressione, crescita e confronto.

Maestri di rilievo e formazione: i protagonisti dello stage

Protagonisti della giornata sono stati alcuni nomi di spicco del panorama coreutico nazionale: Jarno Trulli, Daniele Doria, Simone Emili, Francesco Totaro e Fabrizio Prolli, chiamati a condividere tecnica, esperienza e professionalità con i partecipanti.

L’evento ha proposto un’Open Class rivolta ai bambini dai 9 anni e un corso avanzato dedicato ai ragazzi dai 12 anni in su. L’iniziativa ha offerto ai giovani danzatori la possibilità di misurarsi direttamente con professionisti del settore, vivendo un’esperienza formativa di alto livello al di fuori della quotidianità della propria scuola di danza.

Il Cilento Outlet come palcoscenico per il talento: formazione e condivisione

L’iniziativa si è configurata come molto più di una semplice giornata di lezioni: negli spazi del Cilento Outlet si è respirata l’emozione di chi danza per passione, la concentrazione degli allievi prima dell’ingresso in sala e l’entusiasmo che nasce dall’apprendere dai propri punti di riferimento. Un’occasione di crescita, ma anche di incontro e condivisione, capace di unire generazioni diverse e portare l’arte della danza oltre i contesti tradizionali.

«“Cilento in Danza” nasce come un’esperienza che va oltre la singola lezione: una giornata da vivere insieme, tra formazione, energia, passione e condivisione, pensata per offrire ai giovani danzatori nuovi stimoli e l’opportunità di mettersi alla prova», ha dichiarato Veneranda Pascale, Centre Manager della struttura.

La seconda edizione si chiude così nel segno del successo, confermando la validità di un progetto che investe sui giovani e sulla loro determinazione nel trasformare la passione per la danza in un percorso fatto di impegno, emozioni e futuro.