“Motori in Vetrina” al Cilento Outlet: un viaggio senza tempo tra le icone dello stile italiano

Il Cilento Outlet ospita sabato 26 e domenica 27 settembre la seconda edizione di “Motori in Vetrina”, l’appuntamento espositivo e culturale interamente dedicato al collezionismo d’epoca e ai veicoli che hanno fatto la storia della mobilità italiana. L’evento di quest’anno rende omaggio a tre simboli del Made in Italy riconosciuti in tutto il mondo: la Fiat Topolino, la Vespa e la Lambretta.

La manifestazione coincide con due ricorrenze storiche per l’industria automobilistica e motoristica nazionale: il 90° anniversario della Fiat Topolino e l’80° anniversario della Vespa, vetture e scooter che hanno accompagnato la ripresa e la vita quotidiana di generazioni di italiani.

L’esposizione delle Fiat Topolino e il raduno di domenica 27 settembre

L’itinerario espositivo sarà accessibile per l’intero fine settimana all’interno dell’Unità 70 del Cilento Outlet, dove sarà possibile osservare da vicino l’intera gamma delle Fiat Topolino. Il percorso permette di analizzare l’evoluzione stilistica e meccanica di uno dei modelli fondamentali per la motorizzazione di massa in Italia.

La giornata di domenica 27 settembre sarà invece caratterizzata dal raduno di auto e scooter d’epoca. I mezzi storici sfileranno e sosteranno lungo le vie del Centro per l’intera giornata, offrendo a visitatori, collezionisti e famiglie la possibilità di interagire con i proprietari e approfondire la storia dei singoli esemplari.

Il valore culturale e generazionale del motorismo d’epoca

L’iniziativa mira a coniugare la passione per il restauro con la divulgazione della storia industriale del Paese, rivolgendosi sia agli storici appassionati sia alle nuove generazioni.

“Motori in Vetrina nasce così per parlare a pubblici diversi: a chi quei veicoli li ha conosciuti e magari vissuti, ma anche ai più giovani, che potranno scoprirli per la prima volta e conoscere il valore storico e culturale di oggetti che continuano a esercitare un fascino straordinario.”

L’evento si propone dunque come uno strumento di legame tra passato e presente attraverso le testimonianze del design industriale italiano.