Attualità

Riaperta al traffico la Mingardina dopo la frana

Riaperta al traffico la Mingardina a San Severino di Centola dopo la frana causata dal maltempo nel Basso Cilento. Strada nuovamente percorribile

Di:
Ernesto Rocco
Di:Ernesto Rocco
Inizia l'attività giornalistica nel 2003, collaborando con il mensile "Il Cilento Nuovo". Successivamente diventa addetto stampa dell'U.S.Agropoli 1921, ruolo che manterrà fino al 2013 e che...
Segui
Riaperta al traffico la Mingardina dopo la frana

La circolazione lungo la strada Mingardina è tornata regolare nel tratto compreso nei pressi del bivio di San Severino di Centola. Nelle prime ore della giornata odierna, un movimento franoso innescato dalle forti precipitazioni che si sono abbattute sul Basso Cilento aveva bloccato il transito dei veicoli, costringendo gli automobilisti a deviazioni e inversioni di marcia.

Interventi rapidi per ripristinare la sicurezza stradale

La polizia municipale di Celle di Bulgheria era intervenuta per disporre la chiusura al traffico. Informata la Provincia, ha inviato sul posto squadre tecniche sono intervenute tempestivamente sul posto per rimuovere i detriti dalla carreggiata e completare le verifiche strutturali e di sicurezza indispensabili. L’azione coordinata ha permesso di superare le criticità registrate all’alba e di restituire la piena percorribilità a una delle arterie di collegamento più importanti del territorio cilentano, particolarmente rilevante per la mobilità locale e per i collegamenti verso la costa.

Leggi anche:

Tragedia a Laurino, donna di 48 anni trovata senza vita
Sciopero della nettezza urbana a Ispani: proclamata la mobilitazione per il 13 ottobre
Quindicenne chiama i carabinieri dopo una lite in Cilento: indagati i genitori per maltrattamenti
Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite
Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.