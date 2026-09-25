Riaperta al traffico la Mingardina dopo la frana

La circolazione lungo la strada Mingardina è tornata regolare nel tratto compreso nei pressi del bivio di San Severino di Centola. Nelle prime ore della giornata odierna, un movimento franoso innescato dalle forti precipitazioni che si sono abbattute sul Basso Cilento aveva bloccato il transito dei veicoli, costringendo gli automobilisti a deviazioni e inversioni di marcia.

Interventi rapidi per ripristinare la sicurezza stradale

La polizia municipale di Celle di Bulgheria era intervenuta per disporre la chiusura al traffico. Informata la Provincia, ha inviato sul posto squadre tecniche sono intervenute tempestivamente sul posto per rimuovere i detriti dalla carreggiata e completare le verifiche strutturali e di sicurezza indispensabili. L’azione coordinata ha permesso di superare le criticità registrate all’alba e di restituire la piena percorribilità a una delle arterie di collegamento più importanti del territorio cilentano, particolarmente rilevante per la mobilità locale e per i collegamenti verso la costa.