Maltempo nel Cilento: frana sulla Mingardina, traffico interrotto

Le piogge torrenziali che nelle prime ore della mattinata si sono abbattute sull’intero Golfo di Policastro e sul Basso Cilento hanno provocato i primi disagi e danni alla viabilità locale. Il maltempo persistente sta mettendo a dura prova il territorio, dove si registrano criticità a causa della forte ondata di maltempo.

Smottamento sulla Mingardina e chiusura della strada

Uno smottamento si è verificato lungo la strada provinciale 562 Mingardina, nel tratto che dallo svincolo di Poderia conduce alle frazioni costiere di Marina di Camerota e Palinuro. Più precisamente, a essere interessato dalla frana è il costone presente subito dopo il bivio che conduce a San Severino di Centola.

Intervento delle forze dell’ordine e verifiche tecniche

Sul posto è stato immediato l’arrivo della Polizia Municipale di Celle di Bulgheria, guidata dal comandante Giovanni Lungo, per interdire tempestivamente il transito delle autovetture e garantire la sicurezza pubblica. Avvisata la Provincia, ente competente e responsabile del tratto stradale in questione, si attende adesso l’arrivo di un tecnico per i rilievi del caso e per stabilire gli interventi necessari al ripristino della circolazione.

Il maltempo di queste ore sta provocando disagi anche nell’area nord del comprensorio.