Allerta meteo Gialla in Campania: temporali e rischio idrogeologico

Nuova allerta meteo in Campania: la Protezione Civile regionale ha disposto un avviso di colore Giallo su tutto il territorio a partire dalle 22 di stasera, giovedì 24 settembre, fino alle 16 di domani, venerdì 25 settembre. Il quadro meteorologico evidenzia una spiccata instabilità, caratterizzata da rovesci e temporali improvvisi che potrebbero colpire il territorio con particolare intensità locale.
Scenario meteorologico e rischi previsti
L’avviso diramato dalla Sala Operativa Unificata mette in guardia contro fenomeni temporaleschi caratterizzati da una rapida evoluzione ma di forte impatto. Oltre alle precipitazioni intense, le previsioni indicano la possibile presenza di grandine, fulmini e raffiche di vento capaci di arrecare danni alle coperture e alle strutture più esposte.
Il Centro Funzionale sottolinea la particolare attenzione da riservare al rischio idrogeologico. Tra le conseguenze al suolo si segnalano allagamenti, innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento rapido delle acque nelle sedi stradale ed esondazioni. La vulnerabilità del territorio è inoltre accentuata nelle aree già colpite da incendi nei mesi passati, dove la fragilità dei suoli aumenta in modo sensibile il pericolo di frane e caduta massi.
Misure di prevenzione e raccomandazioni
Alla luce delle valutazioni meteo, le autorità locali sono chiamate a mettere in atto tutte le misure di mitigazione previste dai rispettivi piani comunali di Protezione Civile. Viene inoltre raccomandato di verificare la stabilità del verde pubblico e la sicurezza delle strutture esposte alle forti raffiche di vento previste durante la finestra di criticità.