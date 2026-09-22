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Maltempo in Campania, scatta l’allerta per vento e mareggiate

La Protezione Civile della Campania ha emesso un avviso per venti forti e mareggiate lungo le coste. Ecco orari, dettagli e zone interessate

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Ernesto Rocco
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Inizia l'attività giornalistica nel 2003, collaborando con il mensile "Il Cilento Nuovo". Successivamente diventa addetto stampa dell'U.S.Agropoli 1921, ruolo che manterrà fino al 2013 e che...
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Vento Forte

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo a causa del rinforzo dei venti e del peggioramento delle condizioni marine. Il provvedimento è stato disposto sulla base delle valutazioni elaborate dal Centro Funzionale regionale e interesserà l’intera area territoriale a partire dalle ore 16 di oggi, martedì 22 settembre, fino alle ore 12 di domani, mercoledì 23 settembre.

Dettagli delle previsioni e zone interessate

Il quadro meteorologico evidenzia l’arrivo di correnti settentrionali che determineranno raffiche intense su diverse zone della regione. In contemporanea, le coste esposte dovranno fare i conti con un mare particolarmente agitato e un conseguente rischio di mareggiate.

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Gli enti locali sono stati invitati ad attivare tempestivamente tutte le misure di prevenzione previste dai rispettivi piani di protezione civile. Tra le raccomandazioni principali figurano il costante monitoraggio delle condizioni del verde pubblico e la verifica della stabilità delle strutture provvisorie o esposte alle forti sollecitazioni atmosferiche.

Quadro idrogeologico e colore dell’allerta

Nonostante il quadro ventoso e marittimo complesso, le previsioni non segnalano criticità legate alle precipitazioni piovose. Per tale motivo, il bollettino emesso dalla Sala Operativa regionale indica un livello di colore verde per quanto riguarda il dissesto idrogeologico.

Dalle disposizioni regionali emerge che l’allerta vento non prevede l’assegnazione di una specifica scala cromatica in assenza di fenomeni temporaleschi associati. Di conseguenza, il colore verde riportato nel documento trasmesso ai comuni serve esclusivamente a confermare l’assenza di rischi idrogeologici connessi alla perturbazione in corso.

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