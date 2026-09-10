Allerta meteo gialla in Campania: temporali, vento e rischio idrogeologico

L’intero territorio della Campania è interessato da un nuovo avviso di criticità meteorologica diramato dalla Protezione Civile regionale. L’allerta di colore giallo, stabilita sulla base delle analisi condotte dal Centro Funzionale, entra in vigore alle ore 22:00 di oggi, giovedì 10 settembre, e resta valida fino alle ore 14:00 di domani, venerdì 11 settembre. La misura si è resa necessaria a causa del previsto arrivo di una forte fase di instabilità atmosferica destinata a colpire l’intera regione, con fenomeni che risulteranno intensi specialmente durante la fascia oraria notturna.

Temporali improvvisi, grandine e vento forte

Le previsioni elaborate dai tecnici evidenziano un quadro di marcata variabilità meteorologica, con il rischio concreto di rovesci e temporali a rapida evoluzione. Tali manifestazioni temporalesche potrebbero essere accompagnate da grandinate, scariche elettriche e violente raffiche di vento. La forza delle raffiche e la frequenza dei fulmini costituiscono un potenziale pericolo per le coperture degli edifici, i ponteggi e le strutture provvisorie esposte, oltre ad aumentare la possibilità di caduta di alberi, rami o elementi d’arredo urbano.

I rischi sul territorio e per la viabilità

La Sala Operativa Unificata della Regione Campania (SORU) ha trasmesso il bollettino a tutte le amministrazioni comunali, ponendo l’accento sulle potenziali criticità idrogeologiche. L’impatto al suolo delle abbondanti precipitazioni potrebbe causare allagamenti localizzati, scorrimento superficiale delle acque piovane lungo le sedi stradali, fenomeni di rigurgito delle reti fognarie e l’innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua minori. Si segnala inoltre il pericolo di smottamenti, franamenti o caduta massi nei versanti caratterizzati da maggiore fragilità idrogeologica.

Le raccomandazioni alle autorità locali

Di fronte a questo scenario, la Protezione Civile regionale ha sollecitato i Comuni e i sindaci a predisporre tempestivamente gli interventi previsti dai rispettivi piani comunali di emergenza. In particolare, le istituzioni raccomandano di:

Attivare il monitoraggio costante del territorio e i presidi operativi utili a mitigare i rischi idraulici.

Verificare la corretta tenuta del verde pubblico per prevenire lo sradicamento di alberi o il crollo di rami sulle vie pubbliche.

Assicurare il controllo di strutture esposte, cantieri e installazioni temporanee suscettibili alle sollecitazioni del vento.

Monitorare i punti critici della viabilità soggetti ad allagamento e le aree a rischio frana.

Si consiglia ai cittadini di prestare la massima attenzione negli spostamenti, evitando di sostare in prossimità di corsi d’acqua, sotto alberi ad alto fusto o vicini a strutture poco stabili durante la fase di picco del maltempo.