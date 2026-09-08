Attualità

Allerta meteo in Campania: previsti temporali intensi e grandine

La Protezione Civile della Campania ha emesso un'allerta meteo gialla per temporali, grandine e vento forte dalle 13 alle 21 di oggi, 8 settembre

Di: Luisa Monaco
Pioggia - maltempo

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo, con validità prevista dalle ore 13:00 fino alle ore 21:00. Il provvedimento riguarda la totalità del territorio regionale, ad eccezione della Zona 1 (Piana Campana, Napoli, Isole ed Area Vesuviana) e della Zona 6 (Piana del Sele e Alto Cilento).

Previsioni meteo e rischi su scala locale

Sulla base delle valutazioni effettuate dal Centro Funzionale, il quadro meteorologico sarà dominato da forte incertezza e rapida evoluzione. Si attendono rovesci e temporali improvvisi che, pur manifestandosi su scala locale, potranno assumere carattere di particolare intensità.

I fenomeni temporaleschi potrebbero essere accompagnati da grandinate, forti raffiche di vento e intense scariche elettriche. Tale combinazione di fattori rappresenta un rischio concreto per l’incolumità pubblica e per la tenuta di coperture, gazebo e strutture temporaneamente esposte alle sollecitazioni atmosferiche.

Criticità idrogeologica e raccomandazioni ai Comuni

L’avviso diramato dalla Sala Operativa Regionale Unificata (SORU) a tutti i Comuni interessati pone l’accento sul potenziale rischio idrogeologico. I principali fenomeni di impatto al suolo attesi comprendono:

  • Allagamenti e scorrimento superficiale delle acque lungo la sede stradale.
  • Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con possibili esondazioni.
  • Frane e caduta massi, agevolate dalla fragilità geomorfologica dei terreni.

Di fronte a questo scenario, la Protezione Civile ha richiamato le autorità locali al rispetto dei Piani Comunali d’Emergenza, sollecitando l’attivazione di tutte le misure preventive necessarie. Un’attenzione specifica è stata richiesta per il monitoraggio del verde pubblico e per il controllo delle strutture vulnerabili ai forti venti.

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