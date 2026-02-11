Dissesto idrogeologico, territorio a rischio dal Cilento interno alla costa

Periodi di pioggia incessante che si alternano a mesi di siccità e il dissesto idrogeologico fa sempre più paura: l’intero territorio Nazionale, oramai è risaputo, è estremamente fragile e pericolosi movimenti franosi si registrano, puntualmente, anche nel Cilento: ieri a Castel San Lorenzo, in località Infetina, una famiglia di tre persone, tra cui un minore, è stata evacuata provvisoriamente dalla sua abitazione a causa di un rischio idrogeologico con un’alta probabilità di movimenti franosi del terreno.

L’ordinanza di sgombero

L’abitazione non era più sicura a causa di un colamento di terreno, come riportato nella relazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, Ing. Vito Brenca che ha effettuato le perizie del caso. L’ordinanza di sgombero si è resa necessaria in via cautelativa e i proprietari dovranno effettuare degli interventi di drenaggio per il consolidamento del terreno affinché le condizioni di accessibilità possano essere ripristinate.

Paura anche per il fiume Sele

In allarme, a causa dei rischi del dissesto idrogeologico, anche gli agricoltori delle aree vicine al Fiume Sele: quando il fiume esonda crea danni enormi per le coltivazioni: “C’è bisogno di interventi, il dissesto idrogeologico è un problema serio in un territorio fragile come il nostro.

La Regione Campania ha stanziato fondi per la creazione di invasi, ma l’attenzione deve rimanere alta” ha fatto sapere, tra le altre cose, il Direttore di Coldiretti Salerno, Vincenzo Tropiano intervenendo sulla questione.